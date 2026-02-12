Concentración en Linares (Jaén) en repulsa por la agresión a una enfermera durante una visita domiciliaria

Concentración contra la agresión a una enfermera en Linares. - JUNTA

LINARES (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

Profesionales sanitarios han participado este jueves en Linares (Jaén) en una concentración en repulsa por la agresión a una enfermera durante una visita domiciliaria.

Se han dado cita ante el Hospital Universitario San Agustín para mostrar, además, su apoyo y solidaridad a esta profesional de Atención Primaria dependiente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, que fue agredida el pasado martes mientras realizaba su trabajo.

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Elena González, y el director gerente del área, José Luis García, junto a miembros del equipo directivo y de todas las organizaciones sindicales de la Junta de Personal han estado también en esta concentración, según ha informado el Gobierno andaluz.

"No se puede permitir este tipo de actitudes violentas que carecen de cualquier justificación, debiendo de desterrarlas de nuestra sociedad, máxime contra personas que lo que hacen es velar por nuestra salud", ha afirmado González, quien ha expresado también "el apoyo unánime y la solidaridad del conjunto de profesionales a la trabajadora agredida".

Además, ha apuntado que, en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, como en el resto de áreas sanitarias y hospitales de Andalucía, "se están realizando acciones formativas y talleres con el Interlocutor Policial Sanitario de la Policía Nacional para preparar a los sanitarios y no sanitarios frente a este tipo de situaciones".

Ello, según ha explicado la delegada, dentro del Plan de Prevención y Atención Frente a Agresiones, que se pone en marcha en nuestros centros para saber cómo actuar en este tipo de casos".

Desde el momento en que se produjo la agresión, el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén ha puesto a disposición de la profesional afectada "todo el apoyo necesario, incluyendo la defensa y asesoría jurídica", según recoge el citado plan.

El suceso se produjo en la tarde del pasado 10 de febrero, cuando el equipo de atención domiciliaria se trasladó a la vivienda de un paciente en Linares, siendo uno de los familiares el que agredió física y verbalmente a la profesional de Enfermería.

Desde la Comisión de Agresiones, formada por personal del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén y por toda la representación sindical, "se van a seguir realizando acciones específicas no sólo en relación con esta agresión ya producida, si no en pro de la prevención de que éstas sucedan".

Para ello, ya se están revisando específicamente circuitos internos relacionados con la seguridad de los profesionales, ahondando en posibles mejoras que reforzarán las medidas existentes. Asimismo, se están examinando diversas propuestas y priorizando su despliegue, en función de la importancia de su implementación.

Tanto la dirección como los miembros de la Junta de Personal pretenden con esta unión de fuerzas luchar por un ambiente seguro para los profesionales, por la erradicación de las actuaciones violentas tanto en el centro hospitalario como en los centros de salud, por el fomento del respeto a los que cuidan de la salud de la ciudadanía, y por crear conciencia social positiva como bien público, que se ha de cuidar entre todos.