Un concierto de más de 90 campanas sincronizadas celebra este viernes en Granada el centenario del Rescate

Archivo - Campana de la Torre de la Vela, en la Alhambra. Archivo. - PEPE MARÍN/PAG - Archivo

GRANADA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de intérpretes harán sonar este viernes de forma sincronizada más de 90 campanas en diversos campanarios de Granada y su Catedral con motivo del primer centenario fundacional de la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate. El concierto servirá además como ofrenda sonora a la Patrona de la ciudad, la Virgen de las Angustias.

A partir de las 22,00 horas las campanas de Granada resonarán como nunca antes en este concierto de campanas llamado 'Amores et Clamor', una obra compuesta por el maestro Llorenç Barber, pionero mundial de este arte.

El concierto tendrá una duración aproximada de unos 45 minutos con esta obra compuesta 'ex profeso' para esta celebración por Barber, probablemente el más reputado músico y concertista de campanas a nivel mundial, con más de 40 años de experiencia y de 300 conciertos a sus espaldas. La dirección musical correrá a cargo de Montserrat Palacios, cantante y etnomusicóloga.

Serán cien intérpretes quienes harán sonar de forma sincronizada más de 90 campanas en 25 campanarios de la ciudad con las 16 campanas de la Catedral como corazón de esta sinfonía. Se escucharán las campanas de lugares tan emblemáticos como la torre de la Vela de la Alhambra, la torre de la iglesia de San Nicolás, el edificio de la Real Chancillería, las basílicas de San Juan de Dios y de la Virgen de las Angustias.

Aisladas unas de otras y sin contacto visual entre muchas de ellas, tocarán al unísono, engarzando unas notas de campanas con otras, como un gran instrumento capaz de regar las calles de brisas y ráfagas de coloridos armónicos.

Una auténtica ofrenda sonora a la Virgen de las Angustias y el gran preludio de los actos finales del Centenario de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate.