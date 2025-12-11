Concluye sin ningún avance la reunión del comité de empresa y la dirección de Hitachi

El Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) acoge la reunión del comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba y la dirección. - CCOO

CÓRDOBA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba ha informado de que la reunión mantenida este jueves en el Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) con la dirección de la empresa ha concluido sin ningún avance, dada "la intransigencia de los directivos de la firma ante las propuestas de la representación sindical que, lo primero que han puesto sobre la mesa, es la retirada inmediata de las sanciones impuestas a 76 trabajadores, que hasta el propio director del CARL ha calificado de desproporcionadas".

Según ha detallado el comité en una nota, "la representación sindical recordó que en la reunión mantenida la semana pasada con el propósito de desescalar el conflicto y retomar la negociación, ambas partes se comprometieron a dar pasos como gestos de buena voluntad".

Así, han señalado que "la parte social suspendió la convocatoria de huelga de hoy y ha mantenido su compromiso, y se esperaba que la dirección de Hitachi Energy retirara las propuestas de sanción, pero en vez de eso, lo que ha hecho es imponer sanciones que exceden incluso las estipuladas en el Convenio Estatal del Metal, que debe prevalecer en esta materia por encima de cualquier convenio empresarial".

Para el comité de empresa, "estas sanciones suponen un ERTE encubierto puesto que justo cuando se producen, la empresa aprovecha para realizar obras en la fábrica", a lo que han agregado que "la empresa se ahorra las cotizaciones a la Seguridad Social y los sueldos de los trabajadores sancionados, y eso es un fraude que por supuesto denunciarán".

UN ERTE PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2026

De hecho, en el transcurso de la reunión, han precisado, "la empresa ha admitido que tiene intención de presentar un ERTE para el segundo semestre de 2026, precisamente, para ejecutar algunas obras del plan de ampliación, lo que refuerza la convicción de los representantes sindicales de que lo único que busca Hitachi con las medidas que viene adoptando contra los trabajadores es ahorrarse dinero y que sea la plantilla la que pague la inversión que está haciendo".

Por otra parte, el comité también llevará ante la Inspección de Trabajo "la movilidad funcional forzosa que ha realizado la empresa con algunos trabajadores tras las sanciones". La representación sindical cree que "hay una vulneración de los derechos de los trabajadores, porque han cambiado de puesto de trabajo a algunas personas a puestos en los que no tienen ninguna experiencia, sin formación alguna y sin explicarles las más mínimas recomendaciones de prevención de riesgos laborales para esos puestos". La empresa está poniendo "en peligro la seguridad y salud de sus trabajadores" y el comité considera que es su "deber denunciarlo".

ESTUDIAR MEDIDAS

Ante ello, el comité de empresa ha dicho que no oculta su "decepción por la actitud belicosa e irrespetuosa de la dirección de la fábrica cordobesa, que no está actuando como se espera de un grupo empresarial de la categoría de Hitachi y que en nada beneficia a la buena marcha de la planta cordobesa".

"Han acusado a la plantilla de ser la que interfiere en la producción, cuando es la dirección la que ha cerrado la fábrica sin previo aviso, la que echa a los trabajadores con sanciones injustas por ejercer su derecho a la huelga, y en plena Navidad, y la que no quiere llegar a ningún acuerdo", han advertido, para remarcar que "los trabajadores no han parado la producción, lo ha hecho la empresa".

Al respecto, el comité de empresa informará a los trabajadores y estudiará "las medidas que van a adoptar ante la postura intransigente y abusiva de la empresa", a la que, no obstante, sigue "tendiendo la mano para dialogar y tratar de llegar a un consenso beneficioso para todas las partes".