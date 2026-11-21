Archivo - Imagen de archivo de un teléfono móvil. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia de Granada a cuatro años de prisión y seis de libertad vigilada por un delito de agresión sexual después de que violara a un joven de 17 años al que conoció a través de la red social Grindr.

El menor se encontraba dado de alta con un perfil falso en esta aplicación de citas por geolocalización dirigida al colectivo LGBTI y contactó con el procesado, de 53 años en la actualidad. Era un vecino de su mismo pueblo con el que anteriormente se había cruzado miradas pero no habían tenido trato ni relación alguna, según se desprende de la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Tras varias conversaciones a través de la citada red social durante aproximadamente una semana acordaron un encuentro sexual consistente en sexo oral. No obstante, en un momento dado el acusado, de 53 años, inmovilizó al joven y le violó "a pesar de que le decía constantemente que no siguiera, que parara y se resistía en la medida que le permitía su inmovilización".

El procesado solo cesó cuando el joven alzó la voz, gritando y pidiendo ayuda. La víctima no acudió a un centro sanitario pese a las lesiones sufridas y aunque contó a diversos amigos lo ocurrido aquella noche, en el verano de 2020, no denunció los hechos hasta dos años después.

En este tiempo su familia, con la que no mantenía una buena relación, desconocía su condición sexual y evitó denunciar para que no se hiciera público. Solo cuando recibió tratamiento psicológico fue capaz de verbalizar la experiencia sexual traumática que había sufrido dos años antes, siendo animado por el personal facultativo y su psicóloga a tomar la decisión.

La Audiencia de Granada, apartándose del posicionamiento de la Fiscalía, que solicitaba la libre absolución por ausencia de pruebas, ve "creíble", "persistente" y "coherente" el relato incriminatorio del joven y no atisba "ningún rasgo de fabulación o exageración".

El condenado, aunque admitió haberse dado de alta "por curiosidad" en la aplicación, negó en el juicio conocer al denunciante y haber tenido un encuentro sexual con él. De hecho, declaró que el día al que alude la víctima se encontraba de barbacoa con unos amigos y dijo desconocer por qué le atribuía la agresión.

La Sala sí considera probado el encuentro; incide en que la víctima contó a sus amigos con anterioridad que habían quedado y les enseñó la foto que el acusado le envió antes de la cita. Incluso uno de ellos le acercó en su patinete hasta las inmediaciones del lugar.

Además de la pena de prisión, el acusado deberá indemnizar a la víctima en 3.000 euros por daño moral, dado que el joven se vio involucrado en un contexto sexual "diametralmente distinto" al que él había accedido y que le fue impuesto a la fuerza por el agresor.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aplica al acusado la llamada ley del 'solo sí es sí' por ser la más favorable al reo y también le prohíbe comunicarse y acercarse con la víctima a menos de 300 metros durante seis años. Además de siete años de inhabilitación para cualquier profesión u oficio con contacto regular con menores.