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MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Málaga investiga a tres hombres, dos de ellos detenidos y otro que fue citado a comparecer, por la presunta comisión de un delito de agresión sexual y otro delito de omisión del deber de socorro en relación con la presunta agresión sexual grupal sufrida en octubre pasado por una mujer que presentó denuncia. Además, hay dos menores supuestamente relacionados con estos hechos.

Agentes de Policía Nacional detuvieron a cinco hombres, dos de ellos menores de edad, por una presunta agresión sexual en la provincia de Málaga. Los investigadores de la UFAM, de la Brigada Provincial de Policía Judicial, se hicieron cargo de la investigación tras la denuncia presentada en la Comisaría de Policía Nacional del municipio malagueño de Torremolinos por la víctima, de 20 años.

La plaza número 4 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia de Violencia, decretó este pasado miércoles, 18 de noviembre, la puesta en libertad provisional de los dos hombres detenidos y confirmó también la situación de libertad provisional de un tercer implicado en los hechos que compareció tras ser citado.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha apuntado que a lo largo de la instrucción judicial se determinará el grado de participación de cada uno en los hechos y los delitos que esa actuación comporte. Los otros dos presuntos implicados, que son menores de edad, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Málaga.

Los tres presuntos agresores fueron puestos en libertad dado que ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitaron el ingreso en prisión, han indicado estas fuentes, precisando que la jueza sí acordó dos medidas cautelares para los investigados, primero una orden de alejamiento de 500 metros respecto de la denunciante y la prohibición de comunicación con ella por cualquier medio durante la instrucción de la causa.

La joven que denunció la agresión, de 20 años, no conocía a sus presuntos agresores y en su denuncia relató que los hechos tuvieron lugar la noche del 9 al 10 de octubre en las inmediaciones de una discoteca de la capital. Según el TSJA, la joven dijo haberse sentido aturdida y desorientada por lo que solicitó ayuda al grupo de implicados cuando todos se hallaban en la calle.

El grupo de cinco jóvenes y la víctima subieron a una furgoneta y se dirigieron a una localidad malagueña y en el transcurso del viaje, la joven aseguró que al menos dos de los ocupantes supuestamente le realizaron tocamientos en diferentes partes del cuerpo. Asimismo, según el TSJA, la mujer aseguró que una vez llegaron el conductor del vehículo presuntamente la agredió sexualmente en una casa.

Aunque las declaraciones se han realizado en la plaza número 4 de Violencia sobre la Mujer al encontrarse en funciones de guardia, el juzgado encargado de la investigación será la plaza número 3 pues ya se encontraba tramitando la denuncia presentada por la joven.