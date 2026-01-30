ConFeafa y el Ballet Flamenco exploran el potencial del baile para activar memoria y emociones frente al Alzheimer

Momento del ensayo del Ballet Flamenco de Andalucía con la asistencia de pacientes con Alzheimer y otras demencias. - CONFEAFA

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ballet Flamenco de Andalucía ha ofrecido un ensayo exclusivo de fragmentos de su espectáculo 'Pineda. Romance popular en tres estampas' a personas con Alzhéimer y otras demencias, junto a familiares y profesionales de distintas asociaciones integradas en la Confederación Andaluza de Alzheimer (ConFeafa), en una iniciativa impulsada por el Instituto Andaluz del Flamenco (IAF) junto a la entidad confederal.

Esta acción se enmarca en la conmemoración del 30 aniversario de ConFeafa, celebrado a finales de 2025 bajo el lema 'Treinta años de memoria compartida', y se ha propuesto, a modo de "experiencia pionera", explorar el potencial del flamenco, en este caso desde la danza y la música, como herramienta de conexión emocional y activación de recuerdos en personas con deterioro cognitivo, ha informado la entidad en una nota.

El ensayo ha permitido a los asistentes acercarse al proceso creativo del Ballet Flamenco de Andalucía a través de fragmentos de un espectáculo inspirado en la obra teatral 'Mariana Pineda' de Federico García Lorca, en el que música, movimiento y emoción se convierten en vehículos de expresión y memoria. La directora artística del Ballet Flamenco de Andalucía, Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza 2021, ha destacado que "el flamenco tiene una capacidad única para generar emoción y establecer vínculos profundos, y ponerlo al servicio de las personas con alzhéimer es también una forma de reivindicar su dimensión humana y social".

Por su parte, la presidenta de la Confederación Andaluza de Alzheimer, Ángela García Cañete, ha agradecido la sensibilidad mostrada por el Instituto Andaluz del Flamenco, y ha manifestado que "la música y el baile son herramientas fundamentales dentro de las terapias no farmacológicas (TNF), porque activan recuerdos, emociones y vínculos que permanecen incluso cuando la enfermedad ya se encuentra en fases avanzadas".

Asimismo, ha añadido que "en Andalucía, el flamenco forma parte de nuestra memoria colectiva como pueblo y cuenta con un enorme potencial para generar bienestar en las personas con demencia". Tanto la confederación como el IAF han destacado que este tipo de iniciativas refuerzan la colaboración entre el ámbito cultural y el sociosanitario, y contribuyen a visibilizar una mirada más humana e inclusiva hacia la realidad que viven a diario las personas con alguna demencia como el alzhéimer y las personas que se encargan de sus cuidados, sean o no de su familia.

ConFeafa es la mayor red de asociaciones de familiares de personas con alzhéimer o algún otro tipo de demencia de España y está integrada por 124 asociaciones y más de 20.000 personas asociadas en las ocho provincias andaluzas. Desde 2025, también es la primera entidad de su naturaleza en España con capacidad para certificar calidad en la aplicación de terapias no farmacológicas, con el aval de la Agencia Andaluza de Calidad Sanitaria.