ConFeafa y el Colegio de Psicología presentan una guía para afrontar el duelo en las enfermedades neurodegenerativas

Presentación de la guía 'Cómo trabajar las pérdidas en las enfermedades neurodegenerativas (END) para la práctica profesional de la Psicología' por la Confederación Andaluza de Alzheimer (ConFeafa) y el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidenta - CONFEAFA

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Andaluza de Alzheimer (ConFeafa) y el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (COP-AO) han presentado este miércoles la guía 'Cómo trabajar las pérdidas en las enfermedades neurodegenerativas (END) para la práctica profesional de la Psicología', un documento que ofrece pautas y metodología para abordar el proceso de duelo asociado a patologías como el Alzheimer desde el momento del diagnóstico y durante el recorrido de la enfermedad.

Según ha detallado la Confederación Andaluza de Alzheimer en una nota, la obra editada por la Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (Funcop), se enmarca en el acuerdo de colaboración entre ConFeafa y el COP-AO para reforzar el apoyo psicológico profesional en el ámbito de las demencias, "patologías que aún no cuentan con tratamiento curativo y generan un fuerte impacto emocional --además de socioeconómico-- en pacientes, personas cuidadoras y en las familias".

Por su parte, la presidenta de ConFeafa, Ángela García Cañete, ha subrayado que la publicación de esta guía "refleja el valor de la colaboración entre ambas entidades, ofreciendo una respuesta rigurosa a las necesidades que trasladan familias y personas afectadas". Además, ha asegurado que "este trabajo conjunto es una herramienta útil para los profesionales y, al mismo tiempo, abre camino a nuevas acciones que mejoren de forma continuada la atención psicológica en las enfermedades neurodegenerativas".

Por otro lado, el decano del COP-AO, José Tenorio Iglesias, ha destacado que "esta guía nace del compromiso y el rigor de profesionales de la Psicología de ambas instituciones, que han unido su conocimiento y experiencia para ofrecer orientación, comprensión y herramientas útiles en un recorrido que nunca debería realizarse en soledad y con desconcierto".

El documento, que podrá descargarse de forma gratuita desde la web del COP Andalucía Occidental, ha profundizado en las distintas fases del duelo anticipado que experimentan las personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas y quienes le acompañan, abordando de forma específica el impacto que esta situación genera en las personas cuidadoras, con efectos como el estrés crónico y el desgaste emocional. También contempla cómo varía la vivencia de la pérdida según la edad y el tipo de patología y destaca el papel central de las emociones y su manejo clínico como parte del proceso de intervención psicológica.

Asimismo, la guía ofrece herramientas para comunicar malas noticias y desarrollar estrategias de acompañamiento profesional, al tiempo que incorpora un compendio de recursos sociales, sociosanitarios y públicos disponibles en Andalucía. Todo ello con el objetivo de "facilitar a los profesionales una referencia sólida para intervenir de manera eficaz en contextos de alta vulnerabilidad", ha indicado la entidad.

La guía ha sido coordinada por el neuropsicólogo, director de la Escuela Andaluza de Enfermedades Neurodegenerativas de ConFeafa y colegiado del COP-AO, Roberto Suárez Canal. Junto a él ha participado un equipo multidisciplinar de profesionales del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y de asociaciones integradas en ConFeafa, especialistas en neuropsicología, psicogerontología, psicología clínica y acompañamiento a familias cuidadoras.

En este sentido, han asegurado que aunque no existen censos oficiales, se calcula que en torno a 130.000 personas en Andalucía padecen Alzheimer, lo que representa el 1,5 por ciento de la población, un porcentaje que subiría al 3 por ciento si se incluye en el cómputo de población afectada por Alzheimer en la región a las familias y personas cuidadoras de pacientes.

Además, "la prevalencia del Alzheimer en la comunidad andaluza ha aumentado más de un 64 por ciento en los últimos diez años" y afecta más significativamente a personas mayores de 80 años, especialmente a mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, "la población afectada por alguna demencia podría triplicarse en 2050", una previsión que ha llevado a diversos expertos a advertir que las demencias podrían convertirse en "la gran pandemia del futuro".

ConFeafa fue constituida legalmente el 31 de diciembre de 1995 y, desde entonces, ha crecido hasta consolidarse como "la mayor red de asociaciones de familiares de personas con Alzheimer de España", con 124 entidades federadas y más de 20.000 personas asociadas en las ocho provincias andaluzas.

En la actualidad, representa al 40 por ciento de las entidades integradas en la Confederación Española de Alzheimer (Ceafa). A lo largo de estas tres décadas, ConFeafa ha promovido programas de apoyo directo a familiares y personas cuidadoras, ha impulsado campañas de sensibilización y programas de formación y ha colaborado estrechamente con entidades públicas y privadas para mejorar la atención y promover la investigación sobre las demencias.

Además, la Confederación ha sido también un agente activo en la elaboración de políticas públicas, participando en el diseño y puesta en marcha del primer y segundo Plan Andaluz de Alzheimer (2002 y 2006), y especialmente, en el Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias de Andalucía (2023), elaborado junto a las consejerías de Salud y de Inclusión Social de la Junta de Andalucía.