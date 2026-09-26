ConFeafa extiende su modelo de calidad en terapias no farmacológicas a entidades de toda España y Portugal

Imagen del modelo de calidad en terapias no farmacológicas de ConFeafa. - CONFEAFA

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Andaluza de Alzheimer (ConFeafa) da un nuevo paso en su compromiso con la excelencia asistencial al extender su modelo de calidad en la aplicación de terapias no farmacológicas (TNF) a entidades de toda España y Portugal.

Según ha informado la entidad en una nota, este avance consolida el modelo de calidad desarrollado por ConFeafa como "un referente" para el sector y refuerza el papel de la Confederación como "entidad generadora de conocimiento, metodología y estándares de calidad aplicados a las terapias no farmacológicas".

La nueva etapa se abre tras la actualización del proceso de calidad desarrollada por ConFeafa de la mano de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), que ha avalado la evolución del modelo después de culminar su revisión técnica.

Una vez completada la incorporación de las nuevas versiones a la plataforma Belt-IA Alzheimer, toda la documentación estará disponible para su consulta y descarga en la página web de ConFeafa.

A partir de ese momento, según ha indicado ConFeafa, se abrirá un nuevo proceso de certificación dirigido no solo a las asociaciones andaluzas de familiares de personas con alzhéimer u otro tipo de demencia, sino también a entidades de otras comunidades autónomas y de Portugal interesadas en implantar este modelo de calidad.

Esta actualización consolida "un modelo propio, que incorpora la experiencia acumulada desde su puesta en marcha y refuerza los procedimientos de evaluación, autoevaluación, acompañamiento y mejora continua sobre los que se sustenta".

De este modo, ConFeafa ha puesto a disposición de otras organizaciones una metodología contrastada que permite analizar sus prácticas, identificar oportunidades de mejora y avanzar hacia unos criterios de atención homogéneos, objetivos y centrados en la persona.

Para la organización, la certificación constituye el reconocimiento del cumplimiento de esos estándares y acredita el compromiso de las entidades participantes con la calidad en la aplicación de TNF.

El interés generado por el modelo ya se ha traducido en las primeras solicitudes para incorporarse al proceso. Entre ellas se encuentra una entidad de Castro Marim, en la región portuguesa del Algarve, así como los cinco centros de AFAD Recuerda Extremadura, ubicados en Villanueva de la Serena, Don Benito, Quintana de la Serena, Talarrubias y Herrera del Duque, que serán las primeras experiencias piloto de esta nueva etapa.

Para la presidenta de ConFeafa, Ángela García Cañete, "la evolución de este modelo confirma que la calidad es un camino compartido". "Nació para fortalecer el trabajo de nuestras asociaciones y hoy se convierte en una herramienta al servicio de entidades que, dentro y fuera de Andalucía e incluso de España, comparten nuestro compromiso con la mejora continua de la atención a pacientes y familias", ha explicado.

Asimismo, García Cañete ha destacado que "las primeras solicitudes procedentes de otras comunidades autónomas y de Portugal reflejan la utilidad y la solidez de una metodología que permite evaluar, mejorar y reconocer las buenas prácticas desde criterios objetivos y homogéneos, con el aval de una institución independiente como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía".

UN MODELO DE REFERENCIA PARA EL SECTOR

ConFeafa se convirtió en 2025 en la primera entidad de su naturaleza reconocida en España para desarrollar de manera autónoma su propio esquema de certificación de calidad en la aplicación de terapias no farmacológicas.

La actualización ahora avalada por ACSA supone un nuevo salto cualitativo. El modelo deja de circunscribirse al ámbito de las entidades miembro de la Confederación para proyectarse como una metodología transferible a organizaciones de otros territorios, tanto nacionales como internacionales.

Más allá del proceso de certificación, el principal activo desarrollado por ConFeafa es un modelo de calidad que ordena, sistematiza y hace evaluables las buenas prácticas en la aplicación de terapias no farmacológicas.

Según ha detallado la entidad, este modelo proporciona a las entidades una hoja de ruta para revisar su funcionamiento, reforzar sus procedimientos, mejorar la capacitación de sus profesionales y consolidar una cultura organizativa basada en la evaluación permanente y la mejora continua.

ConFeafa avanza así desde el apoyo a sus asociaciones hacia una posición de liderazgo basada en la generación y transferencia de conocimiento. La Confederación no solo acredita la calidad alcanzada por las entidades, sino que comparte una metodología propia y unos estándares contrastados que ayudan a otras organizaciones a recorrer ese mismo camino.

De esta forma, el modelo impulsado por ConFeafa trasciende el ámbito estrictamente asociativo para convertirse en una herramienta al servicio del conjunto del sector, favoreciendo la homogeneización de buenas prácticas y contribuyendo a elevar los niveles de calidad en la atención a las personas con alzhéimer y otras demencias.

CALIDAD APLICADA A LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS

Las terapias no farmacológicas (TNF) constituyen uno de los pilares de la atención integral a las personas con alzhéimer o con otros tipos de demencia. Entre ellas se encuentran la estimulación cognitiva, la reminiscencia, la musicoterapia, la arteterapia, la estimulación sensorial, la terapia asistida con animales, el ejercicio físico y la psicomotricidad.

Estas intervenciones están orientadas a preservar las capacidades funcionales, favorecer el bienestar, mantener la autonomía durante el mayor tiempo posible y mejorar la calidad de vida de las personas atendidas.

La existencia de un modelo de calidad específico permite que estas terapias se desarrollen conforme a criterios compartidos, procedimientos definidos y mecanismos de evaluación que garanticen su correcta planificación, aplicación y seguimiento.

También contribuye a homogeneizar las prácticas asistenciales, reforzar la seguridad de las intervenciones y reconocer el trabajo de aquellas organizaciones que mantienen un compromiso verificable con la excelencia.

Con esta nueva etapa, ConFeafa consolida un modelo de calidad que trasciende el ámbito andaluz y español para ponerse al servicio de entidades de España y Portugal comprometidas con la excelencia asistencial.

Un modelo propio que convierte a la Confederación en referente en la generación de conocimiento, metodología y estándares de calidad para la aplicación de terapias no farmacológicas.