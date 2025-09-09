Confeafa reconocerá en su 30 aniversario el voluntariado, la investigación y los medios en la atención al alzheimer

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Andaluza de Alzheimer y Otras Demencias (Confeafa) va a reconocer con motivo de su 30 aniversario el papel del voluntariado, la investigación, los medios de comunicación y las entidades colaboradoras en la mejora de la vida de las personas que conviven con demencias, con una entrega de distinciones que tendrá lugar en el acto que la entidad organiza cada año con motivo del Día Mundial del Alzheimer (21 de septiembre), que celebrará el próximo 16 de septiembre en el auditorio de Caixaforum Sevilla.

Los reconocimientos 'Treinta años de memoria compartida', con los que Confeafa quiere visibilizar, según detallan en una nota de prensa, sus tres décadas de apoyo a pacientes y familias cuidadoras en el conjunto de Andalucía, se entregarán en cuatro categorías.

Como 'Persona Voluntaria', Confeafa ha distinguido a Pepa González, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Huelva y Provincia (AFA Huelva), en agradecimiento por su apoyo constante en las actividades que desarrolla la entidad.

En la categoría 'Investigación', la Confederación ha reconocido al catedrático de Fisiología de la Universidad Pablo de Olavide y director del Laboratorio de Neurociencia Funcional de dicha universidad, José Luis Cantero, por su aportación científica al conocimiento sobre el alzhéimer y las demencias y su contribución para la mejora de la vida de pacientes y familiares.

El programa 'Despierta Andalucía' de Canal Sur TV ha sido el galardonado en la categoría 'Comunicación' por su contribución a la sensibilización social sobre las demencias y a la difusión del trabajo que realiza el movimiento asociativo Alzheimer en Andalucía.

Finalmente, Confeafa ha reconocido en la categoría 'Entidad Colaboradora' a la Fundación Bidafarma, por su alianza con la Confederación para formar a profesionales farmacéuticos en la detección temprana del deterioro cognitivo.

La presidenta de la entidad, Ángela García, ha subrayado que "con estos reconocimientos queremos rendir homenaje a quienes, desde diferentes ámbitos, contribuyen cada día a visibilizar, investigar y acompañar a las personas con alzhéimer y otras demencias y a sus familias".

Según García, "este 30 aniversario no es solo un motivo de celebración, sino también una oportunidad para seguir reivindicando una atención justa y digna, igualando derechos con otros colectivos y poniendo en valor la fuerza de nuestra red asociativa en Andalucía". En este acto, también se leerán las reivindicaciones que, como cada año, la entidad hace públicas con motivo del Día Mundial de Alzheimer.

TREINTA AÑOS DE MEMORIA COMPARTIDA

La Confederación conmemorará en diciembre de 2025 sus 30 años de historia bajo el lema 'Treinta años de memoria compartida', con el que la entidad quiere reconocer tres décadas de trabajo ininterrumpido en toda Andalucía, prestando apoyo a las personas con Alzheimer y otras demencias, así como a sus familias cuidadoras.

"Treinta años después, nuestro compromiso es el mismo: defender los derechos de las personas con alzhéimer y demencia, y de quienes cuidan de ellas, porque su dignidad y bienestar nos conciernen como sociedad", ha señalado García.

Constituida legalmente en diciembre de 1995, se ha consolidado como la mayor red de asociaciones de familiares de personas con Alzheimer de España, con 124 entidades federadas y más de 20.000 personas asociadas en las ocho provincias. En la actualidad, representa al 40% de las entidades integradas en la Confederación Española de Alzheimer (Ceafa).

En estas tres décadas, la Confederación ha desplegado programas de apoyo directo a familias y personas cuidadoras, ha impulsado campañas de sensibilización y formación, y ha trabajado en colaboración con entidades públicas y privadas para mejorar la atención y promover la investigación sobre demencias.

Su papel ha sido "clave" en la definición de las políticas públicas de Andalucía, participando en el diseño del I y II Plan Andaluz de Alzheimer y, recientemente, en el Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias de Andalucía (2023).

Además, Confeafa organiza el Congreso Andaluz de Alzheimer, un foro de referencia que ya suma tres ediciones, y ha sido reconocida en 2024 con la Medalla de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud.

En 2025, se ha convertido en la primera entidad en España con capacidad de certificar calidad en la aplicación de tratamientos no farmacológicos (TNF) en asociaciones de familiares.

Solo en 2024, las asociaciones integradas en Confeafa atendieron directamente a más de 3.000 personas con Alzheimer y a unas 830 con otras demencias, brindando apoyo social y psicológico a más de 4.500 personas cuidadoras. La red suma 1.462 profesionales, 1.662 voluntarios y más de 120 recursos distribuidos en toda Andalucía, llegando a impactar en más de 80.000 personas de manera directa o indirecta.