Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de nueve meses de prisión impuesta por la Audiencia de Jaén a dos hombres como autores de un delito intentado de estafa procesal.

Ambos acusados, tal y como indica la sentencia, se pusieron de acuerdo para simular un accidente de tráfico con el atropello de un caballo en el municipio de Lopera (Jaén) con el objetivo de reclamar una indemnización de 55.000 euros a la compañía aseguradora Mutua Madrileña.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos se remontan al 24 de junio de 2018. Los procesados, puestos de común acuerdo, simularon que el vehículo de uno de los acusados había atropellado a un caballo propiedad del otro acusado, causándole una fractura completa en la pata trasera derecha que obligó a sacrificar al animal.

Ante el impago de la aseguradora, el dueño del equino interpuso una demanda civil reclamando 55.000 euros, un proceso que quedó paralizado por prejudicialidad penal.

La defensa de los acusados recurrió en apelación alegando la vulneración del derecho a la presunción de inocencia por una supuesta valoración errónea de las pruebas. Sin embargo, el alto tribunal andaluz ha desestimado el recurso al considerar que existe un sólido cuadro de indicios que demuestra que el siniestro de tráfico "no existió en realidad".

Para el TSJA, la dinámica del accidente descrita por los acusados resulta "inverosímil". El tribunal se apoya en los informes periciales que determinan que, dado el gran porte y el peso del caballo (superior a los 700 kilos), el vehículo tendría que haber sufrido daños de gravedad en el capó, zona que no presentaba desperfecto alguno.

Asimismo, el conductor incurrió en contradicciones al ubicar los supuestos daños del coche ante el investigador de la aseguradora, situándolos primero en el lado derecho y luego en el izquierdo al constatar que no había vestigios en la primera zona.

Por otro lado, la sentencia incide en la incompatibilidad de las lesiones del animal con la versión de los hechos. Los peritos señalaron que una fractura abierta de esa gravedad provoca un sangrado abundante y un dolor tan intenso que hace imposible que el caballo pueda levantarse y desplazarse por su propio pie sin ayuda mecánica.

Esto contrasta con las "escasas gotas" de sangre que aparecían en las fotografías aportadas por el dueño en el lugar del supuesto atropello y con su afirmación de que pudo levantar al animal y llevarlo andando hasta su cuadra.

El tribunal califica también de "abiertamente inverosímil" e "insólita" la conducta posterior de los implicados. Según declararon, el conductor del coche abandonó el lugar apenas diez minutos después del atropello sin auxiliar al dueño ni esperar a la llegada del veterinario, con la simple excusa de que se conocían del pueblo y ya se facilitarían los datos del seguro.

Además, el TSJA resalta que la reacción lógica del propietario de un caballo valorado en 55.000 euros habría sido avisar a la policía para levantar un atestado, algo que no se hizo. A ello se suma la total ausencia de testigos a pesar de ocurrir a media mañana de un día festivo junto a un polideportivo, y el hecho de que el supuesto accidente se ubicara a escasísima distancia de la cuadra del acusado para intentar justificar el traslado del animal herido.

Por todo ello, el tribunal concluye que existió un "concierto de voluntades" entre ambos acusados para simular el siniestro y engañar a la aseguradora.

Además de la pena de nueve meses de prisión, cada uno de los procesados ha sido condenado al pago de una multa de cuatro meses con una cuota diaria de 6 euros y al abono de las costas procesales a partes iguales, incluyendo las de la acusación particular.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.