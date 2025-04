El Congreso debate este martes la toma en consideración de la Ley de Gafas Gratuitas propuesta por Adelante Andalucía

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso de los Diputados debate el próximo martes, día 8, la toma en consideración de la Proposición de Ley del Parlamento de Andalucía sobre gratuidad de productos ópticos y salud visual y que promovió el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

Se trata del trámite parlamentario donde la Cámara decide si prosigue la tramitación de una norma o se desecha.

La iniciativa, tras su aprobación en la Cámara autonómica para su posterior remisión al Congreso, pretende la reforma de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud con el propósito de que gafas y lentillas sean gratuitas para menores de edad, mientras que en el caso de los mayores su aportación sea proporcional a su situación económica, y se incorpore a la cartera común suplementaria y de esa forma sea una prestación de alcance nacional.

La Proposición de Ley la defenderán en el Congreso tres diputados autonómicos designados para ese propósito en la sesión del Pleno del Parlamento de 6 de noviembre de 2024.

Son los casos de Beatriz Jurado (Grupo Parlamentario Popular); Pilar Navarro (Grupo Parlamentario Socialista) y José Ignacio García (Mixto-Adelante Andalucía).

José Ignacio García subrayó en un comunicado su satisfacción por poder intervenir en el Congreso representando a la Cámara autonómica para defender una ley con "vocación estatal y que es de sentido común, porque hay aspectos de salud que no pueden depender del dinero que tenga cada uno en el bolsillo".

"Queremos que todos los productos de salud visual sean gratuitos para todos los niños y niñas y que para los adultos, se paguen en función de renta, para que ver bien deje de ser un privilegio de clase, para que las gafas y lentillas dejen de ser algo que cuesta tanto dinero, de manera que mucha gente no puede cambiarlas", expuso.

García explicó que esta iniciativa cambia el concepto de la salud visual ya que consideraría a las gafas y lentillas como "un producto de salud que se tiene que abordar como un elemento más de salud y no como un elemento de moda y, por tanto, tiene que cubrir el sistema sanitario publico".

Argumentó que esta ley, de aprobarse, podría beneficiar al 61% de la población mayor de 15 años que utiliza gafas, que en Andalucía es de un 54%.

Adelante denuncia que el 31% de los menores "tiene problemas visuales no resueltos o que en Andalucía hay un millón de personas que debe usar gafas, pero no las utiliza porque no puede pagarlas, por lo que esta propuesta podría mejorar directamente su calidad de vida".