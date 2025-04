El Pleno del Parlamento debate el jueves sobre la incidencia de la no aprobación de PGE para 2025

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz debatirá el jueves sobre la incidencia en la comunidad de la no aprobación por parte del Gobierno central de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. La sesión plenarias se desarrollará el miércoles 9 y el jueves 10 de abril.

El debate sobre los PGE se producirá a partir de un proposición no de ley que será defendida por el PP-A, en la que se insta al Gobierno de España a "que cumpla con su obligación" prevista en la Constitución y en la Ley General Presupuestaria, de presentar en las Cortes Generales "el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para su tramitación parlamentaria", y que cese en su reiterada conducta "poco democrática, de gobernar sin contar con el Parlamento y con presupuestos prorrogados".

Se pide que la Cámara muestra "su más enérgico rechazo al grave perjuicio que causa en la tesorería de la Junta de Andalucía y en la de los ayuntamientos andaluces el proceder del Gobierno de España por la falta de presentación" de los PGE. Se insta al Ejecutivo nacional a plantear también una reforma del modelo de financiación autonómica y un fondo transitorio de nivelación hasta su aprobación.

Asimismo, en la iniciativa del PP-A se pide que la Cámara se pronuncie a favor de las disolución de las Cortes generales y la convocatoria de elecciones generales "cómo única salida a la situación de desgobierno, ante el difícil contexto político al que el Ejecutivo no da respuesta certera", no solo por "no presentar el proyecto de Presupuestos, sino también, por su nula capacidad de concitar apoyos legislativos, necesarios legalmente e ineludibles en la actual coyuntura".

Según el PP-A, ello está provocando el "deterioro de la calidad democrática, la falta de eficacia y transparencia en la gestión, el descontrol y el desequilibrio económico y presupuestario en las cuentas del estado, mermando la cohesión territorial y el bienestar social, y todo ello agravado por el sometimiento del Gobierno al chantaje de las minorías políticas, en detrimento de los intereses generales de todos los españoles".

En la jornada del miércoles del Pleno, se desarrollará el debate y votación el dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en relación al Informe de la Cámara de Cuentas de fiscalización de la cuenta general de la Junta de Andalucía, ejercicio 2023, y se aprobará, en su caso, la cuenta general correspondiente al ejercicio 2023.

La primera jornada del Pleno se cerrará con tres comparecencias: Una de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, para informar sobre el balance de las convocatorias de subvenciones y licitaciones en materia de formación profesional para el empleo desarrolladas por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, puestas en marcha durante el 2024, y dos del Consejo de Gobierno, para informar sobre la adjudicación y justificación de subvenciones, así como la adjudicación y ejecución de contratos a la Asociación por la Formación Profesional Integral y Social de la Persona Inserta Andalucía y sobre financiación de las universidades públicas y la nueva programación de titulaciones en Andalucía.

El jueves se reanudará el Pleno a las 9,30 horas con una moción del Grupo Socialista relativa a política general en materia de alumnado con necesidades educativas especiales, seguida de una interpelación del Grupo Mixto-Adelante Andalucía relativa a comedores escolares.

Tras estos dos puntos se sustanciarán las preguntas orales, entre las cuales, como es habitual, se formularán a partir de las 12,00 horas las dirigidas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por parte de los portavoces parlamentarios, relativas a políticas para el avance de los ayuntamientos andaluces (PP-A); gestión sanitaria (PSOE-A); políticas en Andalucía (Vox); medidas ante los desafíos a los que se enfrenta Andalucía (Por Andalucía), y a situación de la sanidad (Grupo Mixto-Adelante Andalucía).

El Pleno finalizará con el debate de cuatro proposiciones no de ley: dos del Grupo Socialista, relativas a medidas contra el fraude de la contratación en el Servicio Andaluz de Salud y a apoyo a la ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y a que ésta tenga su sede en Granada (Andalucía), y dos del Grupo Popular, sobre modificación y moratoria del Real Decreto 666/2023 por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios y acerca de los efectos para Andalucía de la no aprobación de PGE.