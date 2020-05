El congreso de emprendimiento más importante del sur de España, Alhambra Venture 2020, adapta su formato por el Covid 19

La séptima edición del congreso de emprendimiento se dividirá en dos ciclos, uno online del 6 al 11 de julio y otro presencial el 24 de septiembre

GRANADA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Alhambra Ventura 2020, el evento de emprendimiento más destacado del sur de España, ha modificado su estructura inicial como consecuencia de la situación de emergencia causada por el Covid 19. Según han explicado desde la organización, "por responsabilidad, por prudencia y con el fin de garantizar la seguridad de todos los asistentes", las actividades programadas se llevarán a cabo de forma telemática y a través de webinars.

El evento consigue así mantener el objetivo de llevar a cabo un encuentro pensado para el aprendizaje, la exposición de ideas y opiniones. En definitiva, "un espacio para la oportunidad, para las inversiones y financiaciones que reúne a todo el ecosistema emprendedor", han subrayado.

De acuerdo con los principales patrocinadores, colaboradores y la comunidad emprendedora, la séptima edición de Alhambra Venture se llevará a cabo del 6 al 11 de julio de forma telemática. Por otro lado, y exclusivamente para las startups seleccionadas, inversores y patrocinadores, se celebrará una sesión presencial el próximo 24 de septiembre en el Parque de las Ciencias de Granada y que estará limitada en aforo por el Covid 19.

Alhambra Venture 2020, organizado por Ideal, contará con el apoyo y el patrocinio de la Junta de Andalucía, la Consejería de Economía andaluza, Agencia Idea, Fundación Andalucía Emprende, el Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, BStartup, Banco Sabadell, AJE, ElReferente, AWS Cloud Computing, Cevi Pyme, Red Eléctrica Española, Acciona y la Universidad de Granada.

De esta forma, se continua con la organización del evento según lo previsto, cambiando únicamente el formato y manteniendo los apoyos actuales, patrocinadores y colaboradores, así como las mismas actividades y ponentes confirmados hasta la fecha.

Esta séptima edición contará con salas mentoring y talleres virtuales, más de 300 sesiones de mentorización con inversores que se realizarán a través de videoconferencia one to one. Asimismo, se llevarán a cabo encuentros B2B mediante la herramienta digital del congreso, concertando citas entre las personas acreditadas para poder realizar reuniones online one to one.

Ante la nueva regulación originada por el Covid 19 la zona expositiva cambiará, no habrá stands físicos sino que serán virtuales. Los participantes contarán con un vídeo pitch de tres minutos de duración en el que ha-blarán sobre su empresa. Estos vídeo pitchs estarán disponibles para todos los participantes del congreso pudiendo contactar con el expositor mediante reuniones B2B.

RONDA DE FINANCIACIÓN

El mayor congreso startup del sur de España celebrará su tradicional ronda de financiación el 24 de septiembre en el Parque de las Ciencias de Granada. Acudirán inversores y Venture Capitals, así como los represen-tantes de las 25 startups finalistas que previamente habrán realizado el programa Academy, con más de 30 horas de formación telemática a través de webinar, para perfeccionar sus pitchs.

Durante esta jornada, también se realizará la presentación del Plan Andaluz de Emprendimiento por parte del consejero de Economía de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, encuentros startups y reuniones de los inversores con la Consejería del ramo.

"Todos estos cambios permitirán a los participantes disfrutar de un programa online que, sin duda, los enriquecerá profesional y personalmente, así como al sector tecnológico y emprendedor al que pertenecen", han resaltado los organizadores.

PROGRAMA

La séptima edición de Alhambra Venture, debido a los cambios originados por el Covidv19, se estructurará a nivel online del 6 al 11 de julio. Los participantes podrán asistir a webinars y talleres de los ponentes internacionales previstos que por la limitación de movimientos no podrán asistir físicamente al evento. Eduardo Tinoco, Rudy Aernoudt, José Luis López Villén, Vincent Rosso y Amazon darán sus charlas durante 40 minutos con posibilidad de interactuación.

Asimismo, podrán participar en mesas redondas acerca de la importancia del emprendimiento y los emprendedores para el ecosistema, las empresas energéticas y los corporates. Conocer la importancia de la cultura emprendedora en las empresas y aprender de las herramientas de Amazon para los emprendedores.

Por otro lado, se llevará a cabo talleres claves para hacer crecer tu startup; podrán interactuar mediante reuniones B2B entre asistentes, ver los stands virtuales de los expositores y los expositores podrán acudir al metoring de inversores.

Por otro lado y adicionalmente, las startups seleccionadas, los inversores y los patrocinadores acudirán a una sesión presencial en exclusiva, limitado el aforo por el Covid, que se celebrará de forma presencial el 24 de septiembre en el Parque de las Ciencias de Granada. El programa de la jornada incluirá la presentación del Plan Andaluz de Emprendimiento por parte del consejero de Economía de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco; encuentros startups con la Consejería del ramo, reuniones de los inversores con la consejería y los 25 pitchs finalistas estarán durante toda la tarde.