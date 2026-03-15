Un congreso internacional analizará en la UCO cómo responden los organismos vivos ante el calor extremo

Cartel del '47th New Phytologist Symposium', congreso científico internacional sobre la respuesta de los seres vivos ante el calor extremo. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) acogerá del 2 al 5 de junio la celebración del '47th New Phytologist Symposium', un congreso científico internacional que reunirá a algunos de los especialistas más destacados del mundo en biología vegetal para analizar cómo los organismos vivos responden a condiciones de calor extremo.

Según contempla el programa preliminar del encuentro, consultado por Europa Press, el congreso se divide en varias sesiones en las que se abordarán las 'Olas de calor y vida vegetal: cuándo y dónde', las 'Respuestas ecoevolutivas al calor extremo', la 'Adaptación del metabolismo de las plantas a las olas de calor' o la importancia del 'Agua para mitigar el estrés térmico'.

Asimismo, el programa recoge otras sesiones dedicadas a las 'Interacciones planta-bióticas durante las olas de calor', las 'Respuestas de los ecosistemas a un mundo futuro más cálido', el 'Diseño de sistemas alimentarios y paisajes para un mundo más cálido' y '¿Preparando la vida vegetal para un planeta más caliente?'.

En definitiva, el encuentro, promovido por la revista científica 'New Phytologist' y que se celebrará bajo el título 'Extreme Heat: extending the thermal limits of life (Calor extremo: ampliando los límites térmicos de la vida'), estará dedicado a comprender cómo las plantas --y otros organismos-- afrontan temperaturas cada vez más elevadas, cuáles son sus límites fisiológicos y qué mecanismos les permiten sobrevivir en entornos térmicamente extremos.

La organización del simposio correrá a cargo del área de Ecología de la Facultad de Ciencias de la UCO, con la participación de los profesores Rafael Villar y Cristina Crespo, junto a un comité científico internacional.

Así las cosas, durante cuatro días, especialistas procedentes de distintos países presentarán y debatirán los últimos avances científicos sobre la respuesta de las plantas a las olas de calor, su capacidad de adaptación y las estrategias que podrían ayudar a mitigar los efectos de las altas temperaturas en los ecosistemas naturales y en los sistemas agrícolas.

El tema del simposio resulta especialmente relevante para regiones como Córdoba y el Valle del Guadalquivir, donde las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas debido al cambio climático. Comprender cómo responden las plantas a estas condiciones es clave para mejorar la resiliencia de los ecosistemas, la agricultura y la gestión del territorio en escenarios climáticos futuros.

La celebración del simposio convertirá a la Universidad de Córdoba en un punto de encuentro internacional para el debate científico sobre uno de los grandes retos ambientales actuales: la adaptación de la vida vegetal al aumento de las temperaturas extremas.