La consejera de Salud señala que las listas de espera en Andalucía están "condicionadas por el déficit de profesionales"

CÓRDOBA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha afirmado este jueves desde Córdoba que "las listas de espera en Andalucía están condicionadas por el déficit de profesionales, y por las listas de espera que nos encontramos no declaradas, y yo no me voy a cansar en recordarlo: 78.000 pacientes quirúrgicos no declarados y 685.000 consultas externas no declaradas".

A este respecto y en declaraciones a los periodistas poco antes de inaugurar el XII Encuentro Global de Altos Cargos de la Administración Sanitaria, García ha señalado que "ese déficit de profesionales, las listas que hemos tenido que asumir, más los pacientes que todavía recogemos de la crisis sanitaria del Covid-19, hacen que nosotros, además de ser una de las comunidades más grandes, hayamos aumentado las listas de espera".

Sin embargo y "en contraposición, nuestro sistema sanitario público andaluz durante el año 2023 está funcionando como nunca, y los datos lo cuentan y lo dicen", pues "son 553.000 derivaciones más desde Atención Primaria a consultas externas", es decir, que son "448.000 consultas externas más que si las comparamos con el año 2018", de modo que "son dos millones de consultas más".

"Eso supone --ha subrayado-- más intervenciones quirúrgicas, y en lo que llevamos de este año nuestra producción quirúrgica ha aumentado en un 15 por ciento, con lo cual el sistema está funcionando. Es un sistema transparente, con listas de espera transparentes y nuestra obligación es dar solución, y lo hacemos con el autoconcierto, y también lo vamos a hacer con el concierto externo a partir de enero de 2024, como ya dijo nuestro presidente, para dar respuesta a los andaluces".

PRESUPUESTO PARA 2024

También se ha referido Catalina García al presupuesto de su Consejería para el año que viene, destacando que es "el mayor presupuesto de la historia de sanidad en Andalucía, con 14.246 millones de euros, el 7,5% del PIB, cuando partíamos de un 6,1, y es un presupuesto que es un 45% mayor que el del año 2018".

Con ello, según ha indicado García, "tenemos la ambición de seguir mejorando la calidad de vida de los andaluces", pues "tenemos también el mayor número de profesionales, con las mejores condiciones laborales", junto a la "mayor" apuesta por la "construcción y reforma de infraestructuras sanitarias", y también por "las nuevas tecnologías y la innovación", con lo cual "es un presupuesto que viene a solventar muchísimos problemas" que no se habían afrontado en años.