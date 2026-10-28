La Junta multa a la adjudicataria de los comedores escolares de Córdoba por 21 irregularidades

Archivo - Copé (dcha.) comparte el menú de los alumnos de un colegio público en su comedor escolar, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía resuelto multar a la empresa adjudicataria del servicio de catering en los comedores escolares de la provincia, como resultado de haber detectado un total de 21 irregularidades en distintos centros educativos de la provincia, a la vez que ha abierto 28 expedientes informativos relativos a los comedores escolares en otras provincias andaluzas, a raíz de las quejas planteadas por padres de alumnos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación y ha avanzado 'El Correo de Andalucía', precisando que la empresa que presta el servicio de comedores escolares en la provincia cordobesa tiene la opción de presentar alegaciones ante la propuesta de sanción que ha acordado la Junta y que, según establece el pliego de contratación, podrá implicar una multa de hasta el 10% del precio del contrato por cada irregularidad sancionada, sin que el total de todas las sanciones superen el 50% del precio del contrato.

Dicha propuesta de sanción ha llegado después de que la pasada semana el delegado de Educación de la Junta en Córdoba, Diego Copé, anunciase que se le había abierto expediente sancionador a la adjudicataria de los comedores escolares en la provincia, con el antecedente de que la Agencia Pública Andaluza de Educación, tras tener conocimiento el pasado septiembre de "incidencias relativas al menú servido en el comedor de tres centros educativos de la provincia", le abrió "expediente informativo", que dio lugar a "un expediente sancionador".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Copé aseguró que la Junta tiene el "compromiso" de "exigir que la empresa cumpla con sus obligaciones y que ofrezca un servicio de calidad en los comedores escolares".

De hecho, la apertura del inicial expediente informativo, luego transformado en sancionador y ahora con propuesta de sanción, tenía por objeto "recabar información de lo sucedido y determinar las medidas correctoras a implementar y, si procede, aplicar penalizaciones, conforme a lo establecido en los pliegos de contratación del servicio".

Además, se informó "al programa Evacole, dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, para que realice una evaluación presencial de estos comedores", con el fin de "comprobar la calidad de la oferta alimentaria, dentro de la colaboración habitual de ambas consejerías en este ámbito".

Junto a ello y según detalló Copé, Educación está "manteniendo reuniones con la empresa" y, "tienen que presentar un plan de actuación para que estas incidencias no vuelvan a ocurrir, y ellos están muy interesados en que, efectivamente, esto no vuelva a ocurrir y en ofrecer un servicio de comedor de calidad", añadiendo que en la Junta de Andalucía son "los primeros interesados en que así sea, en exigirle a la empresa que cumpla con sus obligaciones".

El delegado de Educación añadió que están "activando la participación en todos los centros educativos", para que "familias y empresas trabajen de la mano para la mejora del servicio", razón por la que "está contemplada una comisión de seguimiento que lo que hace es evaluar periódicamente el funcionamiento de los comedores escolares, y en eso también estamos, en activar esa participación de la comunidad educativa en los comedores".