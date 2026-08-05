La Consejería de Gavira (Vox) sumará 35 altos cargos al ser la única con dos secretarios generales por provincia

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, interviene durante la toma de posesión de los delegados territoriales de Cádiz. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, encabezada por el también vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, contará con un total de 35 altos cargos al sumar dos secretarías generales en cada una de las ocho provincias andaluzas, siendo el único área del ejecutivo con dicha duplicidad.

La estructura fue aprobada en el último Consejo de Gobierno, el pasado 30 de julio, y supone una subida en el número total de secretarios, de 112 a 120 para la presente legislatura. Este incremento supone además un aumento de 645.656,72 euros en el presupuesto anual del personal del ejecutivo andaluz.

Según la memoria aprobada en el Consejo de Gobierno y como adelanta El Correo de Andalucía, una de las secretarías estará destinada a "dirigir los servicios periféricos del turismo", mientras que la segunda se centrará en "servicios periféricos de justicia, desregulación y administración local".

"El volumen de trabajo que asume la nueva Delegación Territorial se ve notablemente incrementado, por lo que, al objeto de dar cumplimiento a los principios administrativos de eficacia, descentralización funcional, desconcentración funcional y territorial, coordinación y proximidad a la ciudadanía, que el ordenamiento jurídico andaluz proclama, resulta preciso contar en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local con dos Secretarías Generales Provinciales", indica el documento consultado.

Asimismo, la decisión se basa en el decreto 226/2020 que permite la creación de "forma excepcional por razones de eficacia administrativa" de dos secretarias provinciales en una sola consejería. Una posibilidad que debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno.

No es la primera vez durante la etapa de Juanma Moreno en la Junta que se realiza un cambio parecido. La memoria recoge un precedente en el año 2023 con las secretarias de Turismo, Cultura y Deporte.

Estos 24 cargos provinciales, entre delegados y secretarios provinciales, se suman a otros 11 altos cargos de la Consejería que cuenta con un viceconsejero, cuatro secretarías generales, una secretaría general técnica y cinco direcciones generales.

Las cinco secretarías generales son de Turismo, de Justicia, de Desregulación y de Administración Local, mientras que las cinco direcciones generales son de Ordenación del Turismo y la Hostelería; de Promoción e Impulso del Turismo y la Restauración; de Infraestructuras Judiciales y Recursos Humanos; de Atención Judicial y Víctimas, y de Simplificación y Eficacia Administrativa.

El catedrático de Historia Rafael Sánchez Saus, quien fue rector de la CEU San Pablo, ha sido nombrado viceconsejero. Mientras que Juan Antonio Aguado Peñas, ha asumido la secretaría general de Desregulación; Benito Gálvez Rabadán, la de Infraestructuras Judiciales y Recursos Humanos; y Ana María de Silva Molina, como directora general de Atención Judicial y Víctimas.

Por el momento, Gavira solo ha nombrado a cinco de los ocho delegados territoriales. Es el caso de María Jesús Herencia Montaño en Cádiz; Alejandro Hernández Valdés, en Córdoba; José Manuel López Suárez, en Granada; Mario Martos Garrido, en Jaén y Belén Rubio Gómez, en Málaga.