La oposición critica que Gavira asuma competencias sobre violencia género relacionadas con justicia: "Es un peligro"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto al vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local, Manuel Gavira, al inicio del pleno del parlamento andaluz. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía han criticado que el nuevo vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, representante de Vox en la comunidad, asuma las competencias relativas a violencia de género que guarden relación directa con la administración de justicia.

La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, Ángeles Férriz, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "rectifique" de dicha decisión "por respeto a las mujeres asesinadas y en peligro".

"Es intolerable e indecente que la protección y la atención a las víctimas de violencia machista el señor Moreno Bonilla las haya dejado en manos de Vox. Un partido que niega la violencia de género, que la frivoliza, que la blanquea", ha expresado este martes en un audio remitido a los medios por el partido.

"Peligran los derechos de las mujeres. Que quien niega la violencia machista controle las medidas y a los profesionales que nos protegen es tremendo. Lo permite Moreno Bonilla aferrado a su sillón", ha publicado también la parlamentaria socialista y secretaria de igualdad del PSOE-A, Olga Manzano en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado el "peligro e irresponsabilidad" de la decisión y ha asegurado que "van a estar muy vigilantes".

"No vamos a permitir ni un solo ataque a la lucha contra la violencia de género y a las mujeres andaluzas y a los derechos de las mujeres andaluzas", ha señalado García en un audio remitido a los medios.

A estas críticas, también se ha unido el portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, quien ha asegurado que el PP "no solo no pone límites a la extrema derecha sino que hace su propia agenda".

"Moreno Bonilla vuelve a pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres. Ahora les entrega el servicio que valora a las víctimas de violencia machista", ha señalado en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

La portavoz adjunta de la coalición, Rosa Rodríguez, ha calificado de "irresponsabilidad" que se "cuestione" a los profesionales que realizan dicho servicio "para complacer a quienes niegan sistemáticamente la violencia machista".

"La lucha contra la violencia de género exige consensos transversales, recursos públicos garantizados y respeto escrupuloso al criterio técnico y científico. Acabar con la autonomía de las unidades de valoración para asegurar mantener el gobierno supone traspasar una línea roja inaceptable", ha remarcado.

El decreto publicado el pasado 9 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en el que se crean las vicepresidencias y se reestructuran las consejerías que conforman la administración de la Junta, recoge que Gavira gestionará las competencias relativas a violencia de género que guarden relación directa con la administración de justicia.

Otras competencias en el ámbito de la consejería que ostenta Gavira son, en lo que respecta a la justicia, la mediación y otros medios adecuados de solución de controversias, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos; las relativas a notariado y registros públicos, a colegios profesionales, fundaciones y asociaciones; justicia juvenil; la atención a las víctimas de terrorismo y a las víctimas de delitos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos, y las relaciones institucionales de la administración de la Junta con la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.