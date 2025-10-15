El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, participa este jueves en los desayunos de Europa Press Andalucía

Cartel anunciador del desayuno informativo de Europa Press Andalucía con el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, el jueves 16 de octubre en Sevilla - EUROPA PRESS

Europa Press Andalucía organiza este jueves 16 de octubre en Sevilla de la mano de Heineken una nueva edición de sus desayunos informativos con el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco.

El foro empezará a las 10.00 horas en Torre Cruzcampo con la presentación de Fernández-Pacheco a cargo de la directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Heineken España, Carmen Ponce.

A continuación tendrá lugar una intervención inicial del propio Ramón Fernández-Pacheco, que dará paso a un turno de preguntas a cargo del delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón.

El encuentro informativo podrá seguirse en directo en las redes sociales de Europa Press Andalucía, en el canal de Youtube en el enlace 'https://www.youtube.com/live/_CqnX_DoPRU', y por la página de Facebook y el perfil de Twitter.

MÁS DE CIEN EDICIONES

Los desayunos informativos de Europa Press Andalucía superan el centenar de ediciones desde su estreno en enero de 2014, y por este foro han pasado los principales referentes políticos, económicos y sociales no sólo de Andalucía, sino del conjunto de España.

Desde su inicio, esta tribuna ha dado voz a expresidentes del Gobierno como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, exvicepresidentes como Alfonso Guerra o ministros como Fátima Báñez, Rafael Catalá, Íñigo de la Serna, María Jesús Montero o Juan Carlos Campo.

También han tenido la oportunidad de exponer en este marco sus proyectos los líderes de los principales partidos nacionales como Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) o Alberto Garzón (IU), además de representantes del ámbito económico como Antonio Garamendia, presidente de CEOE; Lorenzo Amor, presidente de ATA; o Javier Targhetta, de Atlantic Copper.

En los últimos años, 'Los Desayunos de Europa Press Andalucía' fueron además protagonistas de tres campañas electorales autonómicas, en 2015, 2018 y 2022. En todas ellas contó con la presencia de los candidatos a la Presidencia de la Junta de los principales partidos, Juanma Moreno, Juan Espadas, Susana Díaz, Juan Marín, Teresa Rodríguez, Inmaculada Nieto y Antonio Maíllo.