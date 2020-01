El consejero de Educación niega un "plan oculto" para la supresión de líneas educativas en Granada

Publicado 27/01/2020 14:25:36 CET

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha indicado que su departamento está inmerso actualmente en la fase de análisis previa al periodo de escolarización en la provincia, como en el resto del territorio andaluz, y ha negado que haya un "plan oculto" para el cierre de unidades educativas de cara al próximo curso.

En una rueda de prensa en la sede de la Junta en Granada, el consejero de Educación ha vuelto a achacar a un problema de comunicación la polémica creada en torno a algunos centros educativos del medio rural y de la capital granadina por una posible supresión de líneas, tras la cual dimitió el delegado del ramo Antonio Jesús Castillo.

Para el nombramiento del nuevo titular de la Delegación territorial, el cual no ha descartado vaya al Consejo de Gobierno del próximo jueves, su departamento se está entrevistando y conociendo opciones, partiendo de la premisa de que "la persona que asuma esta responsabilidad sea consciente de que tiene una tarea muy importante".

El objetivo es trabajar el consenso con la comunidad educativa. Mientras tanto, Imbroda ha asegurado que "no se van a producir cierres en escuelas rurales", trasladando a familias y profesorado "un mensaje de tranquilidad".

"Quizás aquí no lo hemos explicado bien, porque la situación forma parte de una fase analítica de la red de centros que se ha desarrollado en toda Andalucía. Siempre he tratado de trasladar un mensaje de tranquilidad, no hay ningún plan oculto como he leído, o que se aplaza. Repito, se trata de un análisis que se hace a través de las delegaciones territoriales y que siempre va de la mano de la comunidad educativa", ha dicho el consejero de Educación.

"No ha habido ninguna decisión de ningún tipo en Granada en cuanto a cierres" de SemiDs (centros de Infantil y Primaria que dan el primer ciclo de la ESO desde la puesta en marcha de la Logse, o implantación de Ceipsos (centros que imparten Educación Primaria y Secundaria). "Cuando llegue el caso y el momento, actuaremos tras un análisis, diagnóstico y diálogo con la comunidad educativa", ha insistido el consejero.

Respecto a la situación creada en Granada, ha apuntado que "nos han acusado de no creer en las escuelas rurales, de que las vamos a cerrar. No creo que el PSOE, en el periodo 2016-18, cuando cerró 324 unidades públicas en las escuelas rurales, quisiera cerrar las escuelas rurales. Supongo que se dejó llevar por una planificación marcada por el descenso de la natalidad", se ha preguntado Javier Imbroda, remitiéndose a datos autonómicos.

"En toda esta situación el PSOE ha estado detrás y quisiera irme a los datos de este curso. Con un descenso de mil alumnos, hemos introducido 114 docentes más. Estos son los datos, y el que diga lo contrario que lo explique. En ese periodo 2016-18, con el PSOE, 317 docentes salieron del sistema en las escuelas rurales", ha recordado.

NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO

Imbroda espera que el nombramiento del nuevo delegado se produzca lo antes posible. "Cuando tengamos nuevo delegado o delegada en Granada, no dude de que tendrá sus reuniones pertinentes con las familias para clarificar o profundizar más en estas cuestiones que hoy trato de aclarar. Estamos manteniendo entrevistas con los candidatos, y hacerles ver que este es un cargo con una tarea muy importante".

Respecto a la intranquilidad generada en la provincia granadina, el consejero ha asegurado que "las directrices se trasladan a las ocho provincias, seguramente en Granada no se tenía que haber avanzado hasta ese nivel, ha habido un exceso a la hora de avanzar en ese análisis. Lógicamente, si salen nombres de centros, eso crea intranquilidad, a familias, a docentes, no se tenía que haber llegado ahí", ha explicado.

"A lo largo de todo este proceso se van viendo estas cuestiones, pero esto no procede de una ocurrencia de la Consejería. Es producto de todas las reuniones que se han ido teniendo a lo largo de este año con la comunidad educativa. Hay familias y claustros de profesores que han indicado que podían ser vías interesantes a tener en cuenta. Recogemos esa información y la analizamos. No todos los padres o profesores están de acuerdo y tenemos que buscar ese consenso. No podemos actuar de una manera unilateral. Sería un tremendo error. Y esta situación de Granada no ha ocurrido en el resto de Andalucía", ha subrayado Imbroda.

"Es una inquietud que ha estado y está en la comunidad educativa, porque lo que nosotros hemos hecho ha sido escuchar. Es una opción que contemplamos si la comunidad educativa está de acuerdo. Evidentemente no se podrá generalizar, porque habrá que analizarlo caso a caso, pueblo a pueblo. No se puede tomar una determinación a la ligera", ha añadido.

Por su parte, la viceconsejera de Educación y Deporte, María del Carmen Castillo, ha expuesto la situación de los denominados centros SemiDs, destacando que son producto de "la transformación del sistema" que trajo la Logse en los años 90 del siglo pasado.

"CARÁCTER TRANSITORIO" DE LOS SEMIDs

Entonces se decidió que en algunos pueblos con séptimo y octavo de EGB los alumnos que tenían que ir a otros pueblos por no haber instituto, se mantienen en los mismos centros, donde se incluye primero y segundo de la ESO "con carácter transitorio".

Han pasado 30 años y no se han tomado decisiones en los Gobiernos anteriores sobre el modelo, con profesorado de Primaria adscrito a Secundaria. Ilegal no es, otra cosa es que no haya una regulación específica. Una de las soluciones es implantar el modelo Ceipso para ese tipo de centros, no suprimir sino ampliar con tercero y cuarto de la ESO, en centros con un determinado número de alumnos", ha agregado Castillo.

La viceconsejera, además, ha explicado que el 1 de marzo se prevé la publicación de la oferta educativa de cada centro para afrontar el proceso de escolarización, que es "continuo" por razones demográficas y de natalidad, a la par que ha resaltado que, en el ámbito rural, se afronta una "estrategia conjunta" con otros departamentos de la Junta para asegurar la fijación de la población en los pueblos.