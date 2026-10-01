El consejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, este viernes en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía

Cartel anunciador del desayuno informativo de Europa Press Andalucía con el consejero de Fomento y Movilidad de la Junta, Mario Muñoz-Atanet, este viernes 2 de octubre en Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Europa Press Andalucía organiza este viernes 2 de octubre en Sevilla una nueva edición de sus desayunos informativos con la participación del consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet.

El foro, con el patrocinio de Sando, empezará a partir de las 10.00 horas en la sede de la Fundación Cajasol en la Plaza de San Francisco de Sevilla con una intervención inicial a cargo del propio Muñoz-Atanet.

A continuación el evento se desarrollará en formato de diálogo entre el consejero de Fomento y Movilidad de la Junta y el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón.

El encuentro informativo podrá seguirse en directo en las redes sociales de Europa Press Andalucía, en el canal de Youtube en el enlace 'https://www.youtube.com/live/B7bFGjMV0LI', y por la página de Facebook y el perfil de Twitter.

MÁS DE CIEN EDICIONES

Los desayunos informativos de Europa Press Andalucía superan ampliamente el centenar de ediciones desde su estreno en enero de 2014, y por este foro han pasado los principales referentes políticos, económicos y sociales no sólo de Andalucía, sino del conjunto de España.

Desde su inicio, esta tribuna ha dado voz a expresidentes del Gobierno como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, exvicepresidentes como Alfonso Guerra o ministros como Fátima Báñez, Rafael Catalá, Íñigo de la Serna, la propia María Jesús Montero o Juan Carlos Campo.

También han tenido la oportunidad de exponer en este marco sus proyectos los líderes de los principales partidos nacionales como Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) o Alberto Garzón (IU), además de representantes del ámbito económico como Antonio Garamendia, presidente de CEOE; Lorenzo Amor, presidente de ATA; o Javier Targhetta, de Atlantic Copper.

En los últimos años, 'Los Desayunos de Europa Press Andalucía' fueron además protagonistas de tres campañas electorales autonómicas, en 2015, 2018 y 2022, a las que suman ahora los comicios del próximo 17 de mayo. En todas ellas contó con la presencia de los candidatos a la Presidencia de la Junta de los principales partidos, Juanma Moreno, Juan Espadas, Susana Díaz, Juan Marín, Teresa Rodríguez, Inmaculada Nieto y Antonio Maíllo.