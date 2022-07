Consejeros del CAA a propuesta del PSOE-A rechazan el aval del Pleno a la "pluralidad" de un informativo de Canal Sur TV

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Consejeros del Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) elegidos en 2019 a propuesta de los grupos parlamentarios del PSOE-A y de Adelante Andalucía han emitido un voto particular en contra de una resolución de dicho órgano que, en respuesta a una queja registrada este año por "supuesta falta de pluralismo político en el informativo Canal Sur Noticias (CSN) 1 del 28F", Día de Andalucía, defiende que "los informativos de Canal Sur TV respetan el principio de pluralismo político que se recoge explícitamente como derecho de la ciudadanía en el artículo 4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual".

Dicha resolución, adoptada por mayoría por el Pleno del CAA, firmada el pasado 5 de julio por el presidente de este órgano de extracción parlamentaria, Antonio Checa, y difundida este lunes con una nota de prensa, cuenta con un voto particular suscrito por los tres consejeros elegidos a propuesta del PSOE-A y la consejera que en 2019 propuso el entonces grupo parlamentario Adelante Andalucía, que expresan en él su "desacuerdo" con la misma "por diversos motivos", entre los que señalan que "no se corresponde con la realidad que refleja el informe elaborado por los técnicos" del CAA.

Así, el voto particular, consultado por Europa Press, recoge que "si leemos el informe elaborado por los técnicos de este Consejo, se puede observar que en tiempo de palabra de actores políticos agrupados por partidos, el Gobierno de Andalucía y los partidos que lo apoyan (PP-Cs) obtuvieron" en dicho informativo del 28F "hasta un 64%, mientras que las formaciones que, como tales, constituyen la oposición en el Parlamento autonómico alcanzaron sólo un 17%".

"Y, si se analiza cualitativamente la presencia del Partido Socialista, como planteaba la queja presentada, se observa en el informe técnico que no abre o cierra habitualmente el bloque de cortes políticos que se incluyen en los informativos, como correspondería por orden de mayor a menor --o viceversa-- en correspondencia a la representación electoral".

En tiempos de palabra "tanto por partidos políticos, como en el Parlamento andaluz", el PSOE-A "no encabeza el ranking", y, "a pesar de ser la primera fuerza aparece como la segunda, superada por PP, en el primer caso, y por Vox, en el apartado del Parlamento", según relata el voto particular, que advierte además de que, "en el apartado de Congreso --con 120 diputados y primera fuerza--, el Partido Socialista aparece en sexto lugar".

"Son datos y análisis extraídos del informe técnico que, por cierto, no se mencionan en la decisión" del Pleno del Consejo "pese a que se planteaban en la queja", según sostienen los firmantes del voto particular, que critican además que dicha decisión "oculta la conclusión de los técnicos según la cual en los informativos analizados se detecta un refuerzo de la imagen positiva del Gobierno de la Junta de Andalucía", lo que "sería contrario a la neutralidad".

Los consejeros críticos con la resolución del CAA sostienen que "ahora no se da esa situación excepcional" que reconocen que había "en lo más alto y duro de la pandemia" de Covid-19 "de ninguna manera para justificar, ni el aumento del tiempo del gobierno, ni para decir, como plantea la decisión, que esa elevada presencia puede deberse a la persistencia de la pandemia". "No existen las mismas circunstancias. Ni mucho menos. La justificación no existe ni en un sentido ni en otro", sentencian en su voto particular.

"Sólo con estas dos conclusiones: elevado peso institucional y refuerzo de la imagen positiva del Gobierno andaluz, queda claro, como decía la queja, que hay desequilibrio, y por lo tanto no podemos decir en ningún caso que se respeta el principio de pluralismo, tal y como dice la resolución" del CAA, según se lee en el voto particular, donde también se enfatiza que "tampoco se pueden obviar los casos contrarios a la neutralidad".

Así, tras "recordar" que "la libertad de expresión no puede eximir a los prestadores de cumplir con los principios de pluralidad, neutralidad e imparcialidad", los consejeros a propuesta del PSOE-A y Adelante justifican la emisión de este voto particular "en contra de la resolución del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre pluralismo en CSN1 del 28F de Canal Sur TV".