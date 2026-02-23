El Consejo Andaluz de Enfermería inaugura en Córdoba su sede tras una reforma integral

Sede del Consejo Andaluz de Enfermería. - CAE

CÓRDOBA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha inaugurado este lunes, oficialmente, sus nuevas instalaciones en la sede ubicada en la Plaza Campo Santo de los Mártires, en Córdoba, tras la ejecución de una reforma integral orientada a modernizar sus espacios de trabajo y adaptarlos a las nuevas necesidades institucionales, profesionales y comunicativas de la organización colegial.

El acto, según ha informado el CAE en una nota, ha estado presidido por la presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería, María del Mar García, y el presidente del Consejo General de Enfermería de España, Florentino Pérez, con la asistencia de autoridades provinciales y locales, representantes de los sindicatos del ámbito sanitario y de los consejos andaluces de veterinarios y farmacéuticos.

La inauguración ha dado comienzo con el descubrimiento de la placa conmemorativa, tras la recepción de autoridades. Posteriormente, se ha realizado una visita guiada a las nuevas instalaciones, seguida de una mesa institucional de intervenciones y un reconocimiento a quienes fueran consejeros del Consejo Andaluz de Enfermería de los últimos años.

La intervención, realizada en un local de dos plantas situado en los bajos de un edificio residencial del casco histórico de Córdoba, ha permitido transformar una sede con una distribución interior obsoleta en un entorno más abierto, accesible y funcional, favoreciendo la circulación interior y la conexión entre espacios.

Con una superficie construida total de 255,55 metros cuadrados, distribuidos entre una planta baja y una semisótano, la nueva configuración de la sede ha apostado por la creación de espacios más amplios y versátiles mediante la incorporación de soluciones arquitectónicas orientadas a mejorar la entrada de luz natural, incluso en las estancias interiores.

Entre las principales actuaciones destaca el cambio de ubicación de la escalera que conectaba ambas plantas, lo que ha permitido liberar el acceso principal desde la Plaza Campo Santo de los Mártires y generar una mayor sensación de amplitud en el área de entrada, donde se ha habilitado una zona de espera, espacio de atención administrativa y un área destinada a 'photocall' institucional.

La planta baja alberga además los despachos de Presidencia, Secretaría y Comunicación, así como una sala de reuniones y un aseo adaptado. Por su parte, la planta semisótano ha sido dotada de nuevos espacios destinados a la actividad institucional y comunicativa del Consejo, entre ellos una sala de prensa, una sala de grabación de podcast con cabina de control anexa y una sala multiusos.

Durante su intervención, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez, ha destacado que el CAE "lleva 40 años trabajando por el desarrollo profesional y en defensa de los 50.000 enfermeras y enfermeros y andaluces con compromiso, diálogo y valentía".

Así, ha marcado en su discurso que se trata de "una comunidad que fue pionera en avances en materia sanitaria, cono fue la prescripción enfermera y debe seguir avanzando y debe seguir marcando el paso para hacer más fuerte el sistema sanitario y dotarlo de los profesionales que necesita con una fuerte presencia de enfermeras especialistas y con un desarrollo real, lejos de promesas, halagos y agradecimientos vacíos".

Por su parte y durante su intervención, la presidenta del CAE, María del Mar García, ha destacado que esta nueva sede representa un paso adelante en la consolidación de la Enfermería andaluza como agente activo del sistema sanitario, y ahora "inauguramos el símbolo de nuestra mayoría de edad institucional".

García también ha resaltado el papel de la organización colegial en la defensa de los derechos y necesidades de los profesionales de Enfermería en Andalucía, así como el trabajo desarrollado en los últimos años en ámbitos como el fortalecimiento de la estructura técnica del Consejo, la creación de la Comisión Deontológica o la inversión en comunicación y proyectos estratégicos.

La presidenta ha subrayado además que esta nueva sede será el espacio desde el que el CAE continuará "impulsando reivindicaciones históricas de la profesión, como la clasificación profesional en el Grupo A1, el desarrollo pleno de las especialidades enfermeras, la consolidación de la prescripción enfermera o la mejora de las ratios enfermera-paciente".

HIMNO DE LA ENFERMERÍA

Otro de los momentos destacados del acto ha sido la presentación en exclusiva de una nueva versión del Himno de la Enfermería, de los autores Íñigo Lapetra y Carlos Fernández Prida y cuyo titular es el Consejo General de Enfermería.

El Consejo Andaluz de Enfermería ha asumido la producción ejecutiva de esta adaptación inédita en estilo flamenco, dirigida por Carmen Egea, como directora del proyecto, de la mano de Jairo Blanco, como productor musical, y con la aportación extraordinaria de músicos de elevada talla y figuras tan reconocidas en el panorama nacional e internacional como son José Manuel Posada, al bajo; José María Nieto, con la guitarra eléctrica; Manuel Reina, a la batería, y Alejandro Romero, a los teclados.

La pieza, que ha sido interpretada en directo por el artista Javier Naranjo, ha dado el pistoletazo de salida al futuro estreno oficial de esta nueva versión, cuya fecha está por determinar y que será presentada más adelante a las enfermeras y enfermeros, protagonistas del mismo, y a la ciudadanía, en general.