El Consejo de Enfermería asegura que Andalucía "no se puede permitir perder enfermeras": "Nos lamentaremos en un futuro"

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha remitido este viernes una nueva carta al Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en la que le ha indicado que Andalucía "no se puede permitir el lujo de perder enfermeras", ante el reciente anuncio de que "no se renovarán la totalidad de los contratos" de sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que se realizaron como refuerzo durante la pandemia y para sustituciones vacacionales y cuyo periodo de vigencia termina el 31 de octubre.

En la citada carta, el CAE ha señalado que "no comparte ni comprende" esta decisión, que "supondrá una pérdida de profesionales, que iniciarán su éxodo a otras comunidades autónomas y a otros países, de lo que nos lamentaremos en un futuro", según ha explicado la entidad en un comunicado.

"Con esta pérdida, el sistema sanitario público de Andalucía volverá a una ratio de enfermeras por ciudadano que nos hará alejarnos nuevamente de Europa y del resto de España", ha criticado.

Además, la organización ha remitido a Aguirre que "las cargas asistenciales de las enfermeras no son actualmente las mismas que antes de la pandemia, sino superiores, fruto de las propias decisiones adoptadas por la Consejería".

En este sentido, el presidente del CAE, José Miguel Carrasco, ha señalado que a las funciones habituales se han sumado las derivadas de las medidas contra el Covid-19 --realización de PCR, test de antígenos, captación para la vacunación, administración de vacunas y enfermeras referentes en centros escolares-- y la campaña de vacunación contra la gripe y la tercera dosis de vacuna Covid, además de "la famosa consulta de acogida que pretende resolver un déficit de profesionales de una determinada categoría a costa de un nuevo trabajo añadido a las enfermeras".

Por otro lado, y respecto al número concreto de enfermeras que no renovarán su contrato, el CAE ha indicado que "como representantes de la profesión de Enfermería no hemos recibido información oficial de la Consejería, más allá de las declaraciones efectuadas por el propio Aguirre que apuntan a que unos 8.000 de los 20.000 contratos de refuerzo realizados a sanitarios no se renovarán, entre los que se encuentra un tercio de los contratos firmados con enfermeras".

"Andalucía no se puede permitir el lujo de perder profesionales de Enfermería, ni de incorporar medidas que incrementen las tareas con menor número de enfermeras y que el resultado sea un sistema sanitario público de menor calidad", ha concluido la misiva, en la que el CAE ha reiterado al consejero "su disposición" para colaborar en beneficio de la salud de la ciudadanía.