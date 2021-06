El Consejo de Enfermería incide en el "malestar" tras trato a jubilados por su participación en la campaña de vacunación

SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha lamentado que la "descoordinación, falta de previsión y tardanza" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) está impidiendo que más de medio millar de enfermeros jubilados voluntarios puedan colaborar desde este mismo mes en la campaña de vacunación contra el covid-19 "a pesar de haber mostrado expresamente su interés por ayudar de manera altruista".

En concreto, el CAE, según indica en una nota, ha remitido en días pasados una carta a los integrantes del SAS de la comisión de seguimiento del convenio que el 22 de marzo firmó el director gerente de este organismo de la Consejería de Salud y Familias, Miguel Ángel Guzmán, con la organización colegial andaluza, mediante el cual se estableció un marco colaborativo para que personal de enfermería jubilado en Andalucía que así lo quisiese pudiera colaborar como apoyo en la campaña de vacunación.

En dicha carta se recuerda "el retraso y falta de previsión con la que está trabajando el SAS, las diferencias de evolución entre las provincias andaluzas y la descoordinación de esta iniciativa", llamando la atención de que la tardanza en la vacunación de los voluntarios va a impedir "el poder dar plena satisfacción al objeto del convenio".

Al respecto, el presidente del CAE, José Miguel Carrasco, afirma que "toda esta falta de coordinación y previsión por parte del SAS está imposibilitando que más de medio millar de profesionales de enfermería jubilados puedan estar ya prestando una importante y necesaria ayuda en la actual fase masiva de la campaña de vacunación en todas las provincias de Andalucía, desperdiciando unos recursos humanos vitales y la experiencia y conocimientos de todas estas personas dispuestas a ayudar de manera altruista y desinteresada".

Desde la firma del convenio, y con la pertinente difusión por parte del CAE y de los distintos Colegios de Enfermería provinciales, un total de 484 colegiados jubilados mostraron inicialmente su disposición a ser voluntarios, inscribiéndose en una lista cuyos datos fueron enviados por el CAE a mediados de abril, en virtud de lo que establece el convenio suscrito, y a la que posteriormente se han sumado más interesados desde algunos colegios provinciales.

Sin embargo, y excepto en el caso de algunas provincias, la mayoría de estas personas aún no han sido llamadas para los dos pasos previos que el convenio contempla realizar antes de incorporarse como voluntarios, cuya competencia corresponde al SAS, como es estar previamente vacunados y realizar un pequeño curso 'online' de formación.

Por su parte, la mayoría de los pocos que han sido contactados ya habían sido llamados previamente para vacunarse por su grupo de edad con la vacuna AstraZeneca, por lo que, dado que esta vacuna tiene un intervalo mayor de tiempo para recibir la segunda dosis, hasta agosto no podrán colaborar como voluntarios. Otros no han podido realizar aún el curso de formación porque no se les ha facilitado el acceso 'online' correspondiente.

Todo ello, sin contar el hecho de que el convenio establece que el SAS se hace cargo del seguro de responsabilidad civil profesional de estos colegiados jubilados, mientras que el CAE les cubre con un seguro de accidentes, cuya póliza ya está preparada pero no se puede poner en marcha porque se desconoce cuántos de los enfermeros jubilados que se han presentado como voluntarios podrán finalmente prestar su ayuda.

A pesar de toda esta situación derivada del incumplimiento del convenio por parte del SAS, el Consejo Andaluz de Enfermería quiere expresar públicamente su agradecimiento a todos estos voluntarios por su compromiso, profesionalidad y predisposición para ayudar en la lucha contra la pandemia, "profesionales que, aunque ya jubilados, ejemplifican los valores de servicio y el interés por el cuidado y la salud de toda la sociedad que caracterizan a la profesión enfermera".