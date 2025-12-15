El Consejo de Gobierno adelanta a este martes su reunión y aprobará la subida de las pensiones mínimas para 2026

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno andaluz presidida por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz adelanta a este martes, 16 de diciembre, su habitual reunión de los miércoles para no coincidir con el Pleno del Parlamento, que comenzará ese mismo día a las 10,30 horas, y tiene previsto aprobar la subida de las pensiones mínimas de cara a 2026.

Según el orden del día, consultado por Europa Press, el Ejecutivo autonómico abordará una propuesta de acuerdo para establecer ayudas sociales extraordinarias dirigidas a pensionistas por jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas, así como a personas perceptoras del Fondo de Asistencia Social (FAS) y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos (SGIM), con efectos en 2026.

El pasado año, por estas mismas fechas, el Consejo de Gobierno aprobó un incremento del 4,5% en el complemento autonómico destinado a las personas beneficiarias de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, así como de ayudas del Fondo de Asistencia Social (FAS) y del Subsidio de Garantías de Ingresos Mínimos (SGIM) para 2025. Esta ayuda extraordinaria alcanzó a cerca de 98.000 andaluces pertenecientes a este colectivo y supuso un aumento superior a la variación interanual del Índice de Precio al Consumo (IPC) correspondiente a noviembre de 2024, situada en el 2,4%.

La cuantía individual de estas ayudas se fijó en 186,45 euros, abonados mediante un pago único de oficio durante el primer trimestre de 2025, sin necesidad de solicitud previa. Para acceder a esta ayuda era necesario ser perceptor de una pensión no contributiva de jubilación o invalidez a 31 de diciembre de 2024 y contar con vecindad administrativa en Andalucía. El número de beneficiarios previstos para 2025 ascendió a unas 96.500 personas.

LUZ VERDE A LA ESTRATEGIA DE SALUD COMUNITARIA

Además, el Ejecutivo andaluz tiene previsto dar luz verde la Estrategia de Salud Comunitaria de Andalucía 2026-2030. Así lo ha avanzado este lunes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha señalado que esta iniciativa supone "un paso decisivo hacia un modelo de atención más cercano, participativo y con mirada comunitaria, reforzando la Atención Primaria y actuando sobre las causas de las causas que determinan la salud".

El consejero ha remarcado que se trata de la "primera estrategia integral en Andalucía, creada con profesionales, ayuntamientos, sociedades científicas y ciudadanía", y que estará dotada con 5,18 millones de euros "para llevar la salud a donde las personas viven, estudian, trabajan y envejecen", y "seguir apostando por una Atención Primaria más cercana, participativa y orientada a la vida de las personas".