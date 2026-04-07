El Consejo de Gobierno andaluz aprueba este miércoles el Plan Estratégico sobre Organización Territorial Provincial 2030

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar este miércoles, 8 de abril, en su reunión semanal, el Plan Estratégico sobre el Modelo de Organización Territorial Provincial en la Administración de la Junta de Andalucía 2030 (MTpro).

Así se recoge en el orden del día de la sesión, consultado por Europa Press. Además, el Ejecutivo andaluz prevé dar luz verde al Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad, del 25 de marzo de 2026, relativo al modelo de carrera profesional del personal del Servicio Andaluz de Salud.

Por otro lado, el Gobierno andaluz aprobará también la Estrategia Andaluza de Administración Digital centrada en las personas 2030, así como la Estrategia para una Administración Pública Innovadora 2030.

De igual modo, la Junta abordará la propuesta de acuerdo para crear una unidad administrativa temporal de apoyo a la gestión de las ayudas destinadas al mantenimiento de la actividad y el empleo del tejido productivo andaluz, afectado por los recientes fenómenos meteorológicos adversos.