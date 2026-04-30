El consejo de gobierno de la UCO aprueba la creación de la Cátedra CECO de Empresa Familiar

Sesión ordinaria de consejo de gobierno de la UCO. - UCO

CÓRDOBA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO), reunido en sesión ordinaria, ha aprobado la creación de la Cátedra CECO de Empresa Familiar, impulsada junto a la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO). Además, ha dado luz verde a la convocatoria de 76 plazas de profesorado titular de universidad, correspondientes a la oferta de empleo público PDI 2025.

Según ha informado la UCO en una nota, estos son los acuerdos más destacados de la primera sesión del consejo de gobierno tras las elecciones a rector celebradas el pasado 23 de abril, en el mismo día de publicación de la proclamación definitiva de la reelección de Manuel Torralbo como rector de la Universidad de Córdoba.

Así las cosas, el consejo de gobierno ha aprobado la puesta en marcha de la Cátedra CECO de Empresa Familiar, una iniciativa impulsada junto a la Confederación de Empresarios de Córdoba tras la reciente firma del convenio entre ambas instituciones y que nace con el objetivo de fortalecer la colaboración entre la Universidad y el tejido empresarial, especialmente en el ámbito de la empresa familiar, que representa una parte mayoritaria del tejido productivo de la provincia.

Entre sus principales líneas de actuación se encuentra la organización de un encuentro anual de empresa familiar en Córdoba, concebido como foro de referencia para el análisis de retos y oportunidades del sector, así como el desarrollo de programas de formación continua dirigidos a profesionales mediante cursos especializados, microcredenciales y talleres prácticos.

La cátedra impulsará asimismo la investigación aplicada en colaboración con entidades públicas y privadas, la convocatoria de premios a trabajos académicos --como trabajos de Fin de Grado, Máster y tesis doctorales-- y la organización de jornadas y seminarios temáticos. Entre sus actividades se incluye también la edición de publicaciones y materiales de carácter práctico orientados a la transferencia de conocimiento.

Para el desarrollo de estas actuaciones, CECO aportará financiación específica durante los próximos años, mientras que la Universidad contribuirá con su estructura académica e investigadora, consolidando así un espacio estable de cooperación entre universidad y empresa.

PLAZAS DE PROFESORADO

Por otro lado, en el ámbito de política departamental, ha quedado aprobada la convocatoria de 76 plazas de profesorado Titular de Universidad, correspondientes a la Oferta de Empleo PDI 2025, con sus perfiles y comisiones de selección. Asimismo, se han aprobado diversas adaptaciones de contratos.

En materia de internacionalización, se ha dado luz verde a los reglamentos que establecen las bases reguladoras de las becas Santander de movilidad internacional, tanto para estancias vinculadas al programa Erasmus+ como para aquellas realizadas fuera de este ámbito, en el marco de la movilidad propia de la Universidad.

Estas ayudas tienen carácter complementario, ya que no cubren la totalidad de los costes de la estancia, sino que se suman a la financiación asociada a los programas de movilidad, con el objetivo de contribuir a los gastos y facilitar la participación del estudiantado en experiencias internacionales.

El nuevo marco regula de forma homogénea los requisitos de acceso, los criterios de selección y el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.

EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO

En la sesión también se han actualizado reglamentos de tres programas vinculados al convenio entre la Universidad de Córdoba y Banco Santander, en este caso, en materia de empleabilidad y emprendimiento.

Por un lado, se regulan los programas Santander X Spain Awards, dirigidos al impulso del emprendimiento universitario en distintas fases: proyectos emprendedores en fase inicial y startups universitarias ya constituidas o en fase de aceleración. Ambos programas se articulan mediante convocatorias en régimen de concurrencia competitiva, con criterios como el impacto, la innovación, la viabilidad, la escalabilidad o la estructura del equipo, e incluyen dotación económica, acceso a convocatorias nacionales y acciones de visibilidad y acompañamiento.

Por otro lado, se actualizan las bases del programa Becas Santander Complemento a las Prácticas, orientado a mejorar la empleabilidad del estudiantado mediante ayudas económicas para sufragar gastos derivados de la realización de prácticas profesionales, curriculares o extracurriculares, externas o de formación complementaria. Estas ayudas, de hasta 1.000 euros por estudiante, se concederán también en régimen de concurrencia competitiva y tendrán en cuenta criterios como el expediente académico, la ubicación de la práctica, la situación socioeconómica o la discapacidad acreditada.

En el apartado de investigación, el consejo ha aprobado el Reglamento de Régimen Interno del Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem), dotándolo de un marco de funcionamiento propio; modificado el Reglamento de las Bases Reguladoras del Plan Propio de Investigación 'Enrique Aguilar Benítez de Lugo' para su adaptación a la normativa vigente. Por último, ha tomado conocimiento de la Memoria Anual del Comité de Integridad en la Investigación correspondiente a 2025.

Sobre Infraestructuras, el consejo ha dado el visto bueno al Reglamento de la Planta Piloto de Tecnología de los Alimentos, que regula el funcionamiento de esta instalación de apoyo a la investigación y la formación en el ámbito agroalimentario.

ASUNTOS ECONÓMICOS

En el plano económico, se han aprobado los expedientes de modificación presupuestaria correspondientes al primer trimestre de 2026, una vez conocido el informe de ejecución presupuestaria a 31 de marzo, y ha aprobado igualmente la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028.

Respecto a la formación permanente, el Consejo de Gobierno ha aprobado la actualización de la Programación Anual para el curso 2025/2026, que incorpora un total de once nuevos estudios, entre certificados de formación permanente y microcredenciales.

Además, el consejo de gobierno de la UCO ha aprobado distintos cambios de adscripción de área de asignaturas en enseñanzas de máster, así como cursos pertenecientes al Programa de Formación del Profesorado Universitario, en el marco de las acciones de innovación docente.

Por último, se han aprobado diversas modificaciones normativas, entre ellas las bases reguladoras de premios vinculados a las olimpiadas del conocimiento, y reglamentos del centro universitario Fisidec, así como ajustes en la composición de comisiones y resuelto un conjunto de recursos. El consejo de gobierno ha aprobado, igualmente, un conjunto de convenios de colaboración con entidades nacionales e internacionales.