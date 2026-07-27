El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba pide ayudas ante la obligación de pasar la ITCE en 45.000 viviendas

CÓRDOBA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba ha trasladado a Vimcorsa la necesidad de actualizar las ayudas de rehabilitación en todos sus aspectos, pero muy especialmente en el capítulo del apoyo a la ciudadanía frente a las Inspecciones Técnicas de Construcción y Edificación (ITCE), las conocidas como las 'ITV de los edificios', cuyo plazo de aplicación obligatoria se fue prorrogando, pero que ya tiene como último plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para que los inmuebles con más de 50 años se hagan con esta certificación.

Según ha detallado el Consejo en una nota, "ello afecta directamente a miles de inmuebles, que en total sumarían unas 45.000 viviendas, principalmente en el distrito Centro, pero también en los primeros barrios de expansión de la ciudad en el siglo XX, entre ellos numerosos edificios de Ciudad Jardín, Levante, Santa Rosa-Valdeolleros, Campo de la Verdad y Sector Sur".

Así, han recordado que "no contar con el preceptivo informe podría tener consecuencias administrativas y jurídicas en el futuro para las comunidades y propietarios, aunque por ahora la administración no esté incidiendo en este aspecto ni contempla imponer sanciones de forma inmediata".

En todo caso, han propuesto que "se vayan incrementando las ayudas a rehabilitación, ya que, derivados de esos informes de las ITCE, muchos propietarios tendrán que verse obligados después, en un plazo no muy largo, a solucionar las deficiencias que se detecten ya sean en seguridad, estructura, fachadas, instalaciones de agua y luz, accesibilidad o eficiencia energética".

Al respecto, el CMC ha apuntado que "en este capítulo Vimcorsa sólo contempló en el pasado ejercicio un centenar de ayudas, a todas luces insuficientes para el volumen que se espera en los próximos meses y años", a la vez que ha anunciado que también hará llegar "estas inquietudes y propuestas al nuevo equipo de la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía, tanto como administración directamente competente en vivienda --recordándole la necesidad de que se trasladen fondos al Ayuntamiento para dotar las ayudas de Vimcorsa-- como a la hora de agilizar sus propios programas de subvenciones a la rehabilitación, que apenas han llegado en la ciudad a unas 15 en año y medio".

CUESTIONES COMO ASCENSORES Y AMIANTO

Otras ayudas "necesarias" son las que se reclaman para instalar ascensores en edificios antiguos y, ahora, para adaptar los elevadores existentes a la nueva instrucción de seguridad y accesibilidad de obligado cumplimiento desde principios de año. Incluso, el CMC ha alertado de "las consecuencias de la imposición de la Unión Europea de retirar todo el amianto --material presente en uralita tan usada hace décadas-- en un plazo de cinco años, lo que originará también importantes gastos para muchas comunidades y propietarios".

En un último capítulo, el Consejo ha planteado crear una línea de ayudas para comunidades a cargo de espacios de propiedad privada y uso público que, aunque ya se pueden beneficiar de convenios para su mantenimiento con la Delegación de Infraestructuras, "en ocasiones necesitan pequeñas inversiones para adaptarse a los requisitos mínimos que se piden".

PRIORIDADES POR DISTRITOS Y BARRIOS

El CMC también ha reflejado todas estas inquietudes territorialmente, en consonancia con las demandas de los consejos de distrito y demás entidades y colectivos ciudadanos. Así, para Parque Figueroa ha citado "la necesidad de que el Ayuntamiento mantenga su compromiso, e implicar en ello a la Junta, para la tercera fase del programa de rehabilitación energética, además de recuperar proyectos pendientes de la primera y segunda fase".

Igualmente, el Consejo ha señalado a Ciudad Jardín como "un barrio prioritario a la hora de la rehabilitación de edificios"; además de "ir preparando intervenciones específicas en el Distrito de Levante y en otros barrios como Valdeolleros, sin olvidar mantener las líneas de ayudas para el casco histórico que permitan frenar los casos de inmuebles notablemente deteriorados e incluso con riesgo de derrumbe".