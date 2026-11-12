El Consejo Social de Granada aprueba el programa de impulso a la cultura para la cohesión social y apoyo en emergencias

El Consejo Social aprueba ‘Granada Resiliente 2031’ para impulsar la cultura como instrumento de cohesión social y apoyo ante las emergencias - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Ciudad de Granada ha aprobado, en la sesión plenaria celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el proyecto Granada Resiliente 2031: La cultura como instrumento de cohesión social y aprendizaje comunitario ante fenómenos naturales, una propuesta que refuerza la dimensión social de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

La iniciativa, encargada de forma expresa por la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, parte de la idea de que la cultura no solo se disfruta en los buenos momentos, sino que también puede proteger, acompañar y ayudar a superar las dificultades, fortaleciendo los vínculos entre las personas y el tejido social de la ciudad.

Así Granada Resiliente 2031 aborda los principales riesgos naturales y emergencias a los que está expuesta la ciudad, como terremotos, lluvias torrenciales e inundaciones, olas de calor e incendios en zonas próximas a áreas forestales.

Para ello, propone aprovechar la red cultural y municipal, convirtiendo bibliotecas, centros cívicos y otros equipamientos en espacios de encuentro, información y apoyo psicosocial, especialmente para los colectivos más vulnerables.

El documento plantea un modelo de actuación en tres fases: prevención, respuesta y recuperación. Antes de las emergencias, propone talleres, actividades culturales y divulgación científica para preparar a los vecinos; durante las crisis, contempla puntos de información y acompañamiento emocional en equipamientos municipales; y, posteriormente, iniciativas culturales y audiovisuales que contribuyan a la recuperación emocional, la memoria colectiva y el fortalecimiento de las redes vecinales.

La alcaldesa de Granada, que ha agradecido el trabajo realizado por el Consejo, ha destacado que "la cultura nos une en los buenos momentos, pero también nos ayuda a superar los más difíciles. Queremos que Granada 2031 llegue a los barrios, fortalezca nuestras asociaciones y deje un legado que mejore la vida de las personas. Porque la cultura también es cuidar y crear vínculos que nos hacen más fuertes como sociedad".

En este sentido, Marifrán Carazo ha explicado que el trabajo se enmarca en la Estrategia Granada-Metrópoli Horizonte 2030-2040 y se tendrá en cuenta como adenda al proyecto de capitalidad 2031 para incorporar esta dimensión de la cultura al legado de la candidatura.

Desde el punto de vista operativo, ha aclarado que la ciudad trabajará de forma coordinada con las áreas municipales y los servicios implicados para canalizar y avanzar estas propuestas en su incorporación progresiva a los planes de prevención, actuación y respuesta ante emergencias que Granada ya tiene en marcha y viene desarrollando.

"El objetivo es aprovechar las aportaciones del proyecto para reforzar los protocolos existentes, incorporando la cultura, la participación ciudadana y el acompañamiento social como herramientas complementarias para mejorar la preparación y la capacidad de respuesta de la ciudad ante situaciones de crisis", ha dicho.

Por su parte, el presidente del Consejo Social, Javier de Teresa Galván, ha destacado la importancia de incorporar el conocimiento científico y la participación ciudadana a la preparación ante las emergencias.

"Con Granada Resiliente proponemos avanzar hacia un modelo en el que la prevención no dependa únicamente de los recursos materiales, sino también de una sociedad informada, preparada y capaz de organizarse y apoyarse ante situaciones difíciles", ha expuesto.

De Teresa ha subrayado asimismo el papel del Consejo Social como espacio de encuentro entre la Universidad, las instituciones y la sociedad granadina. "Este proyecto demuestra nuestra capacidad para reunir conocimiento, experiencia y compromiso social y transformarlos en propuestas útiles para Granada. Queremos contribuir a una ciudad que no solo sepa responder ante las adversidades, sino que salga de ellas más unida y fortalecida", ha subrayado.

El documento ha sido elaborado por investigadores del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada (UGR), que han presentado el trabajo junto al coordinador técnico del Consejo Social, Enrique J. Hernández.

En su desarrollo también han colaborado un equipo de asesores entre los que se encuentra el catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada y especialista en genética forense e identificación humana, José Antonio Lorente; la doctora en Farmacia Teresa Pagés, que ha sido también presidenta del Consejo Social de la UGR; Rosa María Mateos, directora del Instituto Tecnológico y Minero de España; y el arquitecto Emilio Herrera Cardenete, que ha sido director de las escuelas de arquitectura superior y técnica y decano del colegio de arquitectos.