Consorcio de Compensación de Seguros ha pagado 23.679 solicitudes por más de 89 millones por la serie sísmica de Granada

Archivo - Imagen de archivo de los destrozos causados por un terremoto. A 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Compensación de Seguros del Ministerio de Economía ya ha pagado, a fecha 6 de noviembre, un total de 23.679 solicitudes por las consecuencias de la siniestralidad derivada de la serie sísmica que desde agosto afectó especialmente a la ciudad de Granada y los municipios desde su área metropolitana. La cuantía acumulada de los pagos asciende ya a 89.373.316 euros.

Así lo ha dado a conocer el consorcio en un comunicado, en el que que señala que a primera hora de este 6 de noviembre de 2026, se han recibido un total de 72.863 solicitudes de indemnización, 72.765 por daños materiales y 98 por pérdida de beneficios. De estas 72.863 solicitudes totales, 3.674 se han denegado por duplicidad o por falta de cobertura.

En cuanto a la naturaleza de las solicitudes, 68.020 han sido recibidas por el consorcio por parte de viviendas y comunidades de propietarios, de las cuales se han pagado 22.367 por un importe de 84.400.497 euros; seguidas de las de comercios o almacenes, que han sido un total de 3.547, de las que se han pagado 1.003 por 3.685.436 euros.

Le siguen la siniestralidad en oficinas, con 979 solicitudes recibidas y 235 pagadas por 919.372 euros; las de riesgos industriales (224 de las que se han pagado 49 por 332.755 euros); de vehículos se han recibido 81 y se han pagado 25 por valor de 35.256, y de obras civiles se han recibido cuatro y no se ha pagado ninguna.

Las solicitudes proceden de 136 municipios de la provincia de Granada, de 29 de la de Jaén, 28 de la de Málaga, 20 de la de Almería y la Ciudad Autónoma de Melilla. Los municipios con más solicitudes registradas son Granada capital (37.559), seguida de Armilla (5.782), Ogíjares (3.860), Churriana de la Vega (3.829) y Las Gabias con 3.006.

El Consorcio de Compensación de Seguros estima, de forma preliminar, un coste para esta siniestralidad superior a los 230 millones de euros.