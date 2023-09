Una "consternada" Villanueva del Arzobispo (Jaén) recuerda a su vecina asesinada en un crimen machista

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN), 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una "consternada" localidad de Villanueva del Arzobispo (Jaén) ha recordado este martes Rosa, su vecina asesinada en un crimen machista este fin de semana y ha expresado su compromiso en la lucha contra la violencia de género.

Lo ha hecho a través de un comunicado leído al finalizar la marcha convocada desde el Ayuntamiento, una vez confirmado desde el Gobierno el carácter machista del suceso. Fue el domingo cuando se encontró el cuerpo de la mujer, de 52 años, en una vivienda de la calle Úbeda, junto al de su pareja, ambos con heridas de arma de fuego. La investigación de la Guardia Civil, apunta "presuntamente a que el hombre pudo disparar a la mujer y luego se disparó a él".

En la marcha, que ha partido desde el Centro Municipal de Información a la Mujer, han participado unas 300 personas, según han indicado fuentes presenciales a Europa Press, incluidos representantes de las administraciones, como la primera teniente de alcalde, Isabel Noguera; la vicepresidenta primera de la Diputación, Francisca Medina; el delegado de la Junta, Jesús Estrella, y la subdelegada del Gobierno, Catalina, Madueño, que han portado una pancarta.

Otra abría antes la comitiva. Con el lema 'Nos queremos vivas, libres y sin miedo' y una fotografía de Rosa, con ella iban familiares de la víctima y también de su presunto agresor, como ha apuntado la primera teniente de alcalde.

"La ha matado y después se ha suicidado, es lo que hay ahora mismo y lo que podemos contar. Es una pérdida lamentable, pero la solidaridad desde el Ayuntamiento y el pueblo de Villanueva con las dos familias porque, además, creo que nadie tiene culpa de las actuaciones de uno. Así que su familia... De hecho, su hermana va con la pancarta con la hermana de Rosa", ha comentado Nogueras a los periodistas.

Al llegar al Ayuntamiento, se ha dado lectura a un comunicado, en el que se ha puesto de relieve cómo esta población "se encuentra consternada, triste, con impotencia, rabia, porque Rosa ha sido asesinada a mano de la persona con la que han compartido un gran parte de su vida" y "del modo más vil y traicionero".

"A Rosa, su marido, le ha robado la vida. Tan simple, así de simple. Y ha destrozado la de quienes lo querían de verdad", ha lamentado sobre una mujer siempre "dispuesta a comerse el mundo", pero que "tenía una debilidad por la que ha pagado un caro y era confiar en quien no debía, en su agresor".

En este sentido, ha afirmado que la mujer "ha sido víctima de la cobardía de quien decía amarla" y su "muerte injusta nos ha dado una lección a todas": la de aprender "a no confiar en quien dice querernos, pero a cualquier precio; a no fiarse de quien parece tomarse las cosas bien en proceso de rupturas matrimoniales cuando en el fondo no las acepta porque considera que 'o conmigo o con nadie'.

El acto, que ha finalizado entre aplausos de los asistentes, los familiares de la mujer asesinada han expresado su agradecimiento por las muestra de apoyo y cariño recibidas y han recalcado que "solo hay un culpable". "Solo hay uno, los demás somos víctimas", han asegurado.