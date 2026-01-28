La consultora Tempos Energía cierra 2025 con más de 1.500 GW de electricidad gestionados y apunta a los data centers

Imagen del director general de la consultora energética Tempos Energía, Antonio Aceituno. - TEMPOS ENERGÍA

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consultora Tempos Energía ha cerrado el año 2025 con una gestión de más de 1.500 gigavatios de electricidad y cerca de mil gigavatios de gas durante todo el curso, cifras que han consolidado a la compañía como un actor de referencia en consultoría energética industrial tanto en Andalucía como a nivel nacional. De cara al curso actual, la empresa se introducirá en el "sector en auge" de los data centers.

Según ha explicado el director general de Tempos Energía, Antonio Aceituno, la compañía muestra "un alto nivel de servicio y cercanía con los clientes", y cuenta con una capacidad de gestión energética de entre 180 y 200 millones de euros anuales en costes energéticos. "La planificación estratégica de la compra de energía aporta mucho más que el ahorro inmediato en la factura", ha añadido.

Para Aceituno, "el hecho de anticiparse, entender los mercados y tomar decisiones informadas se ha convertido en un factor competitivo de primer orden". En términos de ahorro y costes, las compañías que acumulan una experiencia de cinco años en la consultora reducen la factura energética entre un 20 y un 25 por ciento.

CENTROS DE DATOS Y BATERÍAS

De cara a este año, la hoja de ruta de Tempos Energía estará marcada por el peso que tomarán los centros de datos debido a que, según exponen los análisis realizados por la compañía, la diferencia entre contar con una estrategia convencional y otra diseñada y gestionada de forma avanzada "puede traducirse claramente en una diferencia de más de un millón de euros anuales para centros de datos con capacidad energética de alrededor de 20 megavatios".

Desde la consultora han incidido en que el punto fundamental para este modelo de industria, que cobra mayor protagonismo con el auge, desarrollo y uso de la tecnología, se sitúa en la "estructura de compra desde el origen, accediendo de manera inteligente a los mercados energéticos y a una lectura experta del marco regulatorio y operativo".

Asimismo, el CEO de la compañía ha destacado la presencia que tendrán durante este año los sistemas de almacenamiento de energía, como las baterías. "Para Tempos Energía, (el sector de las baterías) será un sector definitivo para 2026; en nuestra estrategia se articula el modelo sin CAPEX, lo que implica que el cliente no asume la inversión en el activo, pero sí participa en el valor económico generado por la gestión". "Esto lleva a que las empresas que integren las baterías conviertan su inversión en palanca recurrente de eficiencia y rentabilidad compartida", ha expuesto.

Durante el año 2025, Tempos Energía ha sumado clientes que pertenecen entre otros sectores a la industria plástica como Playdesa y la coruñesa Nosoplas. Desde la consultora han señalado la "necesidad ineludible" de planificar la compra para las empresas, porque no hacerlo supone "la desconexión total respecto a los mercados". "La lejanía de manera sistemática lleva a tomar decisiones de contratación fuera de contexto y en momento inadecuados que acaban impactando en la cuenta de resultados", han apuntado.

Actualmente, Tempos Energía ofrece planificación a un centenar de empresas pertenecientes a industrias como la hotelera, empresas del sector harinero, siderúrgico, agroalimentario o químicas, con clientes como la bilbaína Aceros Inoxidables Olarra, el fabricante de productos de impermeabilización y aislamientos Danosa, el grupo industrial Tubos Reunidos o la cadena hotelera canaria Dreamplace Hotels & Resort, entre otros. A lo largo de 2025, la consultora ha incorporado a casi una decena de nuevas empresas a su porfolio.