Controlado el incendio declarado en el paraje El Bañuelo, en Córdoba capital, en el que actuaron siete medios aéreos

Equipo de Infoca trabajando en el control del incendio declarado en el paraje El Bañuelo, en Córdoba capital. - INFOCA

CÓRDOBA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por controlado el incendio forestal declarado este sábado en el paraje El Bañuelo, situado en la Sierra de Córdoba y hasta donde se habían desplazado, en un principio, siete medios aéreos.

Según ha informado el Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego ha sido controlado a las 09,00 horas de este domingo.

Aun así, los medios desplazados continúan con los trabajos de remate y liquidación del incendio. Para ello, el Plan Infoca cuenta con un dispositivo de trabajo compuesto por dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un camión autobomba.