Controlado un incendio de matorrales declarado junto al Hospital Neurotraumatológico de Jaén

Labores de extinción - BOMBEROS DE JAÉN

JAÉN 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una dotación de bomberos compuesta por siete unidades completas ha trabajado desde primera hora de la mañana de este jueves en las tareas de extinción de un incendio de matorrales junto al Hospital Neurotraumatológico, y que se ha dado por controlado en torno las 13,15 horas.

Agentes de la Policía Local han sido los primeros en llegar al lugar donde se iniciaron las llamas, en torno a las 9,00 horas, y requerir la presencia de los bomberos que ha trabajado para sofocar un fuego que ha provocado una importante columna de humo en la zona norte de la capital.

Los miembros del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Jaén han sido los encargados de controlar en las llamas producidas en una zona de matorrales junto al helipuerto ubicado a las espaldas del complejo hospitalario de Jaén, en el entorno del Hospital Neurotraumatológico de la Carretera de Madrid.

En las tareas de extinción han colaborado dos unidades de bomba forestal ligera, tres bombas rurales pesadas, y una unidad nodriza. En la práctica ha supuesto la intervención de todo el turno además de los agentes que, estando de descanso, han sido convocados y han participado en las tareas de extinción.

Bomberos está calculando la superficie quemada y mantiene varios retenes para dar por extinguido el incendio de manera definitiva. Además, analizan la zona para ofrecer datos que puedan esclarecer la causa.