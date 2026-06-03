Convenio entre Unicaja y Asaja-Jaén para facilitar productos y servicios financieros a agricultores y ganaderos

Juan Cayuela y Nicolás Vico. - UNICAJA

JAÉN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y Asaja Jaén han suscrito un convenio financiero destinado a mejorar el acceso a productos y servicios especializados para agricultores, ganaderos, cooperativas y empresas agroalimentarias de la provincia, con "soluciones específicas para inversión, circulante y sostenibilidad".

El acuerdo, que se suma a otros convenios específicos de colaboración con la organización agraria, contempla una amplia oferta de soluciones adaptadas a las necesidades concretas del sector, "con medidas orientadas tanto a la gestión diaria de las explotaciones como a la financiación de nuevas inversiones, modernización y mejora de la competitividad", según ha informado este miércoles en una nota la entidad financiera.

Entre las principales líneas incluidas, destacan los anticipos de ayudas de la PAC, financiación para campañas agrícolas, préstamos para adquisición de maquinaria, mejora de fincas rústicas, instalación de sistemas de riego eficiente, operaciones de circulante y productos específicos vinculados al desarrollo agroindustrial.

Además, el convenio incorpora herramientas de apoyo para proyectos relacionados con sostenibilidad, digitalización y acceso a fondos europeos Next Generation, facilitando así que agricultores y empresas puedan afrontar nuevos procesos de transformación y adaptación tecnológica.

"El sector agroalimentario continúa siendo estratégico para nuestra economía y para el desarrollo del medio rural, por lo que desde el banco mantenemos nuestro compromiso de acompañar a agricultores, ganaderos y empresas con productos especializados y una atención cercana", ha afirmado el director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja, Juan Cayuela.

Asimismo, ha destacado que este convenio "refuerza una relación histórica con el sector agrario de Jaén" y permite "seguir ofreciendo herramientas financieras que contribuyan a mejorar la competitividad, impulsar inversiones y favorecer la sostenibilidad de las explotaciones".

Por su parte, el presidente de Asaja Jaén, Nicolás Vico, ha señalado la importancia de esta nueva colaboración con Unicaja, que "redundará en condiciones beneficiosas y que facilitará el día a día" de agricultores y ganaderos, que son los que "realmente mueven" a la organización.

La colaboración entre ambas entidades también contempla ventajas en servicios financieros y digitales, incluyendo banca digital, TPV, seguros agrarios, medios de pago y soluciones específicas para autónomos y empresas del ámbito agroganadero.

Con esta iniciativa, Unicaja y Asaja Jaén consolidan una alianza orientada a fortalecer el tejido económico rural y apoyar el crecimiento de uno de los sectores más relevantes para la provincia jiennense y para el conjunto de Andalucía.

Unicaja desarrolla una línea de apoyo específica dirigida a estos profesionales, mediante productos financieros adaptados a las particularidades de cada campaña y a las necesidades reales del medio rural.

Además de facilitar financiación, impulsa iniciativas vinculadas a la modernización, sostenibilidad, digitalización y relevo generacional, reforzando así su compromiso con la competitividad y el desarrollo económico y social del campo andaluz.

Asaja Jaén, con más de tres décadas de historia, es "la mayor organización profesional agraria de Jaén y una de las más grandes y sólidas del panorama nacional". Posee una red de más de 60 profesionales en la provincia y cerca de 40 oficinas o puntos de atención.