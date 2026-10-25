Convocada una subasta pública de varios inmuebles rústicos de propiedad del Estado en la provincia de Granada

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GRANADA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda, a través de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada, ha convocado una subasta pública para la enajenación de varios inmuebles rústicos propiedad del Estado, distribuidos en cinco lotes y situados en distintos municipios de la provincia.

La subasta se celebrará el próximo 25 de noviembre, a las 10,00 horas, en el salón de actos de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 9 de octubre, incluye fincas ubicadas en los términos municipales de Santa Fe, Almuñécar, Motril, Gualchos y Güéjar Sierra, con diferentes superficies y precios de salida.

Las personas interesadas en participar en la subasta deberán constituir una fianza equivalente al 5 por ciento del precio de salida del lote correspondiente, conforme a las condiciones establecidas en la convocatoria.

El pliego de condiciones particulares de la subasta puede consultarse en la Sección de Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada.