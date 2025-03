Convocado el XXXVIII Concurso Nacional de Fotografía de la Semana Santa de Cabra (Córdoba)

CABRA (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cabra (Córdoba) y la Agrupación General de Hermandades y Cofradías ha convocado, una Cuaresma más, el Concurso Nacional de Fotografía de la Semana Santa de Cabra, un certamen que alcanza su 38ª edición consolidándose como una de las citas señeras en el panorama fotográfico local y provincial y que se desarrollará durante la Semana Mayor egabrense, declarada de Interés Turístico Nacional desde el año 1989.

Según exponen las bases del concurso, consultadas por Europa Press, entre los criterios para elegir la instantánea ganadora, que será la imagen del cartel anunciador de la Semana Santa egabrense en 2026, se valorará la "calidad artística y fotográfica, impacto visual e identificación de los valores representativos de la Semana Santa de Cabra", así como la "expresividad, innovación, creatividad, diseño y facilidad de reproducción" de la misma. Cabe destacar que los trabajos presentados deberán ser de cofradías y hermandades que hayan realizado "estación de penitencia en la Semana Santa de Cabra del 2025".

Los premios serán de 700 euros para el mejor trabajo --además de protagonizar el cartel de la Semana Santa 2026--, mientras que el segundo, dotado con 300 euros, será para la 'Mejor fotografía a color sobre cualquier paso procesional' y que servirá de portada para el libro de horarios e itinerarios de la Semana Mayor 2026. El tercer premio, de 200 euros, será para la 'Mejor fotografía que refleje un momento del cortejo procesional' y el cuarto premio, con 150 euros, se le otrogará a la 'Mejor fotografía de detalle'.

El concurso tiene carácter general y en él podrán participar cuantas personas lo deseen, siempre que presenten las fotografías dentro del plazo y forma que se indica en la convocatoria y que tendrá como plazo máximo hasta el día 15 de noviembre de 2025 a las 14,15 horas. Las fotografías deberán presentarse en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cabra, en horario de 8,30 a 14,15 horas, de lunes a viernes, y deberán ir en "un sobre cerrado, de manera que no pueda verse el contenido de las mismas y permanecerá así hasta el momento de reunirse el jurado".

Igualmente, las bases detallan que "las fotografías se presentarán sin firma ni cualquier otro signo que identifique a su autor, bajo un mismo lema, ningún autor puede presentar trabajos con más de un lema". Además, si se comprueba por parte del jurado que "un candidato, en su entorno o en redes sociales, ha hecho propaganda y difusión de las fotografías que presenta a concurso antes de que se haga pública el acta del concurso dichos trabajos serían retirados del concurso".

En cuanto al formato de los trabajos a concurso, que deberán ser "originales e inéditos", el "tamaño único de las fotografías será de 20 x 28 centímetros, en orientación vertical, con una resolución mínima 2.000 x 2.800 píxeles, recomendándose igualmente que los documentos digitales tengan la máxima resolución posible". Sin embargo, en el caso del tercer y cuarto premio, relativos a cortejo procesional y detalles respectivamente, "se permitirá el formato horizontal".

El límite de fotografías a concurso no puede exceder de 15 trabajos por persona o entidad y se "admitirán fotomontajes, siempre y cuando el autor lo indique en la relación de los trabajos presentados". Todos los trabajos deberán ser presentados "en soporte rígido, que podrá ser patrocinado por una entidad privada, y será de 24 x 32 centímetros, pudiendo recogerse en la Delegación de Feria y Fiestas".

Las fotografías presentadas al certamen "serán expuestas en una exposición con lugar, fecha y horario por determinar", reservándose la organización el derecho a "no exponer las fotografías que no reúnan un mínimo de condiciones o calidad, o a suspender la exposición si no hubiera un número mínimo de fotografías".

Las personas interesadas en participar pueden consultar las bases y conseguir los anexos de inscripción en la convocatoria que se encuentra publicada en la página web del Ayuntamiento de Cabra, en su sección de 'Concursos y Premios' ('https://cabra.eu/concursos-y-premios/') o dirigiéndose directamente tanto a la Delegación de Feria y Fiestas como a la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Cabra.