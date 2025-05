Convocan una marcha el 1 de junio desde Porcuna (Jaén) para exigir a la Junta la conversión de la A-306 en autovía

PORCUNA (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

La Plataforma Ciudadana por la A-306 ha convocado una marcha a pie el próximo 1 de junio entre Porcuna (Jaén) y Cañete de las Torres (Córdoba) para exigir a la Junta de Andalucía la conversión de esta carretera en autovía.

Se trata de la primera protesta de un calendario de movilizaciones que prepara el colectivo, según ha explicado a Europa Press su portavoz, Francisco Javier Susín, quien ha asegurado que, ante la falta de respuesta por parte del Gobierno autonómico, "es hora de pasar a la acción".

Al respecto, ha detallado que a finales de abril, varios alcaldes, como los de Porcuna o Martos, fueron citados por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, para tratar la situación de la A-306, que une El Carpio y Torredonjimeno.

"Tras dicha reunión no se han dado soluciones ni propuestas y solo quedó clara una cosa: que la Junta Andalucía no pretende, ni a corto, ni medio, ni largo plazo, convertir la A-306 en autovía", ha lamentado, no sin recordar las reivindicaciones y promesas que durante años el PP, ahora en el gobierno, hizo precisamente en ese sentido.

Por ello, la plataforma, donde estaban "muy pendientes" de ese encuentro, ha "decidido que ya es hora de dar un paso más y pasar a la acción", de modo que está "confeccionando un calendario de propuestas y movilizaciones".

Arrancarán el 1 de junio con una marcha a pie entre Porcuna y Cañete de las Torres. Serán unos 13 kilómetros que comenzarán a las 8,00 horas en la plaza Andalucía de la localidad jiennense y terminarán en la plaza del Ayuntamiento del vecino municipio cordobés, donde se leerá un manifiesto.

Susín ha animado a la ciudadanía, especialmente de las campiñas de Jaén y Córdoba, a sumarse a esta caminata para reivindicar "con fuerza" que la A-306 se convierta en autovía. Con ello, Jaén y Córdoba dejarían de ser las únicas capitales andaluzas que no están conectadas directamente por este tipo de vía, contribuyendo, además, al desarrollo del territorio por el que pasa.

A ello ha unido otro objetivo: "que la Junta de Andalucía deje de tirar el dinero público" en actuaciones en esta carretera que consideran "chapuzas". En este punto, se ha referido a la inversión de cerca de 18 millones de euros ejecutada en 16 kilómetros del término municipal de Torredonjimeno.

"Ha convertido la vía en este momento, tras la inversión, en más peligrosa y mucho más lenta", ha subrayado. De hecho, el resultado de esta actuación motivó, en el verano de 2024, la creación de la plataforma fruto de las críticas entre la ciudadanía de Porcuna y otros municipios.

Y es que, según ha recordado, en buena parte del tramo ha quedado limitada a 60 kilómetros por hora por las nuevas zonas acceso e incorporación desde los carriles de servicio construidos en sus márgenes, con lo que se ralentizan los desplazamientos. Un panorama que lleva a usuarios a elegir otras rutas, aunque sean más largas, con el consiguiente descenso en el volumen de tráfico.

"Ningún ciudadano entiende esta intervención y desde la Junta siguen sin verlo, con la intención, sin más, de seguir tirando dinero en este tipo de proyectos en nuestra carretera", ha comentado Susín, después de que la Consejería haya anunciado que licitará proyectos de remodelación para los 42 kilómetros restantes.

Así las cosas, el portavoz de la plataforma ha hecho hincapié en que, "si no quieren escuchar" a la ciudadanía, "es hora de pasar a la acción" con el objetivo de lograr la autovía A-306 "ya".