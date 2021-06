Las cooperativas agroalimentarias de Andalucía facturan casi 9.500 millones de euros en "su año más difícil"

SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha celebrado este miércoles en Sevilla su Asamblea General, en la que ha hecho balance de "uno de los ejercicios más difíciles en sus 25 años de historia" y en el que a pesar de ello ha facturado casi 9.500 millones de euros.

El presidente de la organización, Juan Rafael Leal, en el acto de inauguración, estado acompañado por el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vicente Pérez. En su intervención, el presidente ha hecho balance de un año que "debía haber sido de celebraciones a nivel corporativo", con motivo de su 25 aniversario, así como de "movilizaciones y reivindicaciones en el campo".

Sin embargo, ha explicado en un comunicado que "se tornó en un ejercicio de dificultades, equilibrismos y retos" y ha asegurado que "lo mismo ocurrió con la actividad agrícola, ganadera y agroindustrial de las cooperativas".

"El coronavirus nos obligó a dejar las pancartas, arremangarnos todavía más, redoblar esfuerzos para garantizar el suministro alimentario y arrimar el hombro en todo lo que pudimos", ha señalado Leal, a la vez que ha afirmado que es un año en el que se siente "especialmente orgulloso" del sector agrario andaluz y sus cooperativas.

"Esto no quiere decir que no lo hayamos pasado mal, lo que ha puesto de relieve es que somos un sector resiliente, que hemos afrontado los peores momentos y que, por qué no decirlo, hemos salido más fortalecidos", ha defendido.

De hecho, el año 2020, pese a los problemas de rentabilidad del campo, ha sido el año récord de facturación de las cooperativas agroalimentarias que, en conjunto, han alcanzado 9.443 millones de euros, "un 7,67% más que el ejercicio anterior, recuperando y superando niveles de 2018".

En opinión del presidente, "esta cifra ha sido posible al incremento del consumo y a una mayor conciencia de la población sobre la alimentación y los hábitos de vida saludable", y al crecimiento sostenido de las exportaciones alimentarias, "que continúan creciendo con las cooperativas andaluzas como protagonistas". En concreto, 15 de las 20 cooperativas españolas más exportadoras son de Andalucía y pertenecen a Cooperativas Agro-alimentarias.

Por su parte, el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vicente Pérez, ha centrado su discurso en la PAC, destacando que las cooperativas van a jugar un papel "clave en el asesoramiento sostenible de las producciones agrarias y en su transformación para el cumplimiento de los requisitos medioambientales que exige la nueva PAC".

REFORMA "JUSTA" DE LA PAC

En este sentido, Pérez ha agradecido la "unidad de acción" mostrada por todo el sector agrario andaluz en la defensa de "una reforma justa y equilibrada" de la PAC, que está previsto que se cierre en Luxemburgo el próximo martes y que dará paso en la primera quincena de julio a la aprobación del Plan Estratégico Nacional.

"Desde este Gobierno hemos apostado por una interlocución permanente con el sector y no hemos cesado de repetir en todo momento que nuestros agricultores no pueden hacer más con menos recursos económicos", ha señalado el secretario general, quien ha esgrimido que los mecanismos de gestión de crisis en los mercados "no pueden ser una vez más olvidados por Europa, con precios de referencia desactualizados y la competencia de terceros países a la que no se revisan acuerdos ni se imponen los mismos requisitos medioambientales que a los productores europeos".

"Confiamos en que Andalucía, como región líder a nivel europeo, sea respetada y también lo sea el modelo que ha permitido mantener una zona rural viva, innovadora y con capacidad de generar riqueza en sus municipios, evitando la despoblación que reina en otros puntos de España", ha agregado.

Tras el acto de inauguración, el director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jaime Martínez-Conradi, ha presentado el balance de gestión de la organización de un año que comenzó con "las movilizaciones del sector agrario andaluz en unidad".

Ha subrayado que la actividad institucional de la federación reforzó su interlocución a todos los niveles, "a fin de trasladar la mejor y más puntual información a sus entidades asociadas ante las normativas cambiantes, así como elevar al Gobierno regional las necesidades y problemáticas que se iban detectando en cada momento".

"La relación con el Gobierno regional ha sido muy positiva, fluida y fructífera, pues en este 2020 sentíamos la imperiosa necesidad de solucionar los problemas de la gente con urgencia y, en este caso, de las cooperativas y sus asociados en un momento en el que se ha reforzado, más que nunca, su carácter esencial", ha puesto de manifiesto el director general.

Martínez-Conradi ha señalado que "en un año en el que ha habido que digitalizarse a marchas forzadas y adaptarse a nuevas formas de trabajar, para continuar e incrementar el nivel de servicios a las entidades, con resultados más que satisfactorios en gestión de ayudas, formación, I+D+i o servicios jurídicos".

En la recta final de la Asamblea, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha contado con la presencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco Eguren, con la que la federación mantiene "una vinculación muy estrecha y creciente".

El presidente ha resaltado que las cooperativas son "economía social en esencia y empleo de calidad en las zonas donde más se necesita, en el medio rural".