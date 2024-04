La Coordinadora de Escuelas Infantiles "apoya" la devolución de fondos europeos: "Pondrían la puntilla al sector"

Archivo - CCOO critica que la Junta "no tiene en su hoja de ruta" avanzar en la gratuidad de cero a tres años

SEVILLA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) ha defendido este lunes el actual sistema del primer ciclo de Educación Infantil y, por ello, ha "apoyado" la devolución por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de los fondos europeos --125 millones de euros-- destinados por el Gobierno central a la creación de nuevas plazas públicas en esta etapa educativa.

En este sentido, la coordinadora ha lamentado en una nota de prensa que el Ministerio de Educación "no haya aprovechado la ocasión para cambiar el uso de dichos fondos y destinarlos a avanzar en la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil".

El presidente de CEI-A, José Luis Victorio, ha recordado que, actualmente, "Andalucía tiene más de 23.000 plazas sin cubrir", por lo que "incrementar el número de plazas públicas no sólo es innecesario sino que vendría a poner la puntilla a un sector muy feminizado que, además, está integrado en el sistema público andaluz desde 2002, cuando se creó el Plan de Apoyo a las Familias, reconvertido en el Programa de Ayudas a las Familias para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, al que se adhieren la inmensa mayoría de los centros educativos".

Victorio ha apuntado que los fondos europeos "deberían haberse destinado a mejorar el precio-plaza y avanzar en la gratuidad de esta etapa educativa, no a destruir un tejido empresarial en el que abundan las cooperativas creadas por mujeres". De hecho, el 98% de las escuelas infantiles andaluzas están regentadas por mujeres que dan empleo, además, a otras 16.000 mujeres.

"No estamos hablando de grandes empresas, sino de pymes que salen adelante con mucho esfuerzo, dedicación y compromiso y que están plenamente integradas en el sistema educativo público desde hace más de 20 años", ha remarcado. Además, el responsable de la coordinadora ha insistido en que "no sirve de nada crear plazas públicas mientras tengamos una tasa de escolarización del 52%. Lo que hay que hacer es mejorar las ayudas a las familias para que la economía no sea un impedimento para que los menores de 0 a 3 años asistan a la escuela".

Por ello, CEI-A ha insistido en la necesidad de avanzar hacia la gratuidad de esta etapa educativa y mejorar la financiación de los centros ya existentes, "no generando una competencia que llevaría al cierre de cientos de escuelas, con el grave impacto sobre el empleo que eso supondría".