La Copa Covap y 'Pantallas Amigas' reivindican el "equilibrio digital" como vía para reducir el ciberacoso entre menores

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Copa Covap, iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, y 'Pantallas Amigas', asociación que "promueve la educación, la ciudadanía y el bienestar digital, incluyendo la prevención de toda forma de ciberacoso", defienden que "enseñar a los niños a mantener un equilibrio entre la parte de la vida que transcurre fuera de la red y la que se desarrolla 'on line' contribuye a reducir los casos de ciberacoso y favorece su bienestar emocional".

Según se detalla en un comunicado de la Copa Covap, así se desprende de un estudio de las universidades de Deusto, Navarra e Internacional de La Rioja que refleja que los programas de alfabetización digital y prevención en el ámbito educativo, en sintonía con el desarrollo del equilibrio digital, "pueden disminuir entre un 20% y un 30% las conductas de acoso 'on line', además de aumentar las denuncias tempranas entre alumnos".

El concepto de 'equilibrio digital' va "más allá del tiempo que los menores pasan frente a las pantallas", e incluye la forma en la que se conectan, las actividades que realizan y los objetivos que persiguen en el entorno digital, de modo que la tecnología "se integre en su vida diaria sin comprometer su salud física, emocional o social".

"El equilibrio digital es salud y, en ningún caso, se trata de prohibir ni demonizar las pantallas, sino de aprender a utilizarlas de forma racional y crítica", explica el director de 'Pantallas Amigas', Jorge Flores, quien remarca que "el abuso de los dispositivos electrónicos no genera necesariamente por sí mismos competencias digitales, pero su disponibilidad no mediada por la familia puede contribuir a que se desarrollen hábitos poco saludables, un uso problemático o incluso situaciones de riesgo".

Desde la Copa Covap ponen de relieve que, actualmente, la vida de niños y adolescentes es "híbrida, combinando experiencias 'on line' y 'offline'", si bien "el uso excesivo de la tecnología puede repercutir en la salud física, emocional y social".

En esta línea, el reciente informe elaborado mediante encuestas de Unicef junto al Ministerio para la Transformación Digital y más entidades alerta de que en España, a los diez años, el 41 % de niñas y niños dispone ya de un teléfono móvil en propiedad, y el 92,5% está registrado en al menos una red social.

Ante esta realidad, promover el equilibrio digital supone "educar para que la tecnología se utilice de forma consciente, moderada y con propósito, de manera que no sustituya la convivencia, el descanso ni la práctica deportiva, sino que los complemente", explican desde 'Pantallas Amigas'.

"La educación y el equilibrio digital son la base de la convivencia 'on line', ya que cuando los menores aprenden a autorregular su tiempo, proteger su privacidad y respetar a los demás, aumenta la empatía y disminuye las conductas de acoso", añade Flores.

PAUTAS PARA FOMENTAR EL EQUILIBRIO DIGITAL EN FAMILIA

De acuerdo con otra investigación, según el trabajo 'Infancia y adolescencia en entornos digitales', elaborado por la Fundación Orange y Save the Children, el 93% de los menores reconoce que debería cambiar sus hábitos a la hora de utilizar pantallas.

De esta manera, la Copa Covap y 'Pantallas Amigas' proponen una serie de pautas para "fomentar hábitos digitales saludables que contribuirán también a la prevención de los riesgos del ciberacoso".

Así, desde estas entidades se sostiene que los adultos, "especialmente los padres y madres, deben dar buen ejemplo desde casa, regulando también el uso de las pantallas; revisar las horas de conexión y reflexionar sobre cómo se utilizan; establecer momentos sin pantallas, por ejemplo, durante las comidas o antes de dormir; crear e incentivar alternativas de ocio 'offline' como deporte, lectura y actividades en familia; educar en la empatía y el respeto digital, enseñando a detectar y denunciar comportamientos inadecuados".

LA COPA COVAP, EN CONIL

La "importancia del equilibrio digital para fomentar hábitos saludables y la prevención del ciberacoso" ha sido la temática en torno a la que ha girado esta sede de la 13ª edición de la Copa Covap, que ha tenido lugar este pasado domingo en Conil (Cádiz) ante más de 1.000 asistentes.

Se trata de un evento en el que, además de celebrarse partidos de fútbol y baloncesto, y baloncesto 3x3, un equipo de especialistas nutricionistas imparte a los familiares una formación sobre cómo gestionar el tiempo frente a dispositivos tecnológicos titulada 'Familias digitales, hábitos saludables'.

Por otro lado, psicólogos trabajan con los niños a través de la sesión 'Descubriendo tu superpoder digital' para promover un "uso responsable" de la tecnología.

Los equipos CB Gades de baloncesto femenino, CB Puerto Real de baloncesto masculino, Adesa 80 de 3x3 femenino, CD San Felipe Neri de 3x3 masculino y CD La Salle en fútbol han sido los ganadores en sus categorías y representarán a Cádiz en la final de abril.

Esta 13ª edición de la Copa Covap incorpora a Jesús Navas como nuevo embajador, "simbolizando los valores de humildad y compromiso que promueve la iniciativa", que suma este año cinco nuevos patrocinadores de referencia, como la Fundación Unicaja, la Junta de Andalucía, Volvo, Culligan y John Smith, que es la marca que viste las nuevas equipaciones.