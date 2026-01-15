La Copera acogerá el homenaje de La Zubia (Granada) a Robe Iniesta dada la previsión de lluvia

Archivo - Imagen de archivo del cantante Roberto Iniesta durante un concierto en el Auditorio Miguel Ríos en Rivas-Vaciamadrid, en Madrid, en mayo de 2024 - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LA ZUBIA (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

La Industrial Copera acogerá a partir de las 13,30 horas de este sábado, 17 de enero, el gran concierto homenaje que le dedica La Zubia a Robe Iniesta, el mítico cantante de Extremoduro, fallecido el pasado diciembre a los 63 años, y que fue vecino de este municipio del área metropolitana de Granada en los años 90 del siglo pasado.

La mítica sala de conciertos granadina, ubicada en los accesos de La Zubia, acogerá finalmente este homenaje, previsto en un primer momento a partir de las 13,00 horas en el Templete de La Música del Parque de la Encina, por un cambio en la ubicación por la previsión de lluvia, según han apuntado desde el Ayuntamiento del municipio metropolitano en una nota de prensa.

Este evento, en el que participarán casi una veintena de artistas llegados desde distintos puntos de España, está organizado por las áreas de Juventud, Cultura y Participación del Ayuntamiento de La Zubia, y servirá para homenajear al desaparecido artista, que mantuvo una relación muy especial con La Zubia, donde estuvo viviendo unos años a finales del siglo pasado.

Acantilado, Aire Nazarí, Corchea y Passé, EkectroVs & El Turco, Glock 17, Los Agilas, Mb Bands, M.I.N.D.S., Naiades, Nesserzo, Perspectiva de Fracaso, Poekra, Sinestesia Rock, Sorella, Syssmic y Zellen serán las bandas que rendirán tributo a Robe, en un acto que estará presentado por Sergio Rey.

El concierto contará también con Grupo Robe Iniesta (Poesía y Literatura), Razones para (el) Cervantes, Grupo Free Tour Down Granada y Espacio Robe: Expresión Artística y Creativa, han precisado desde el Ayuntamiento de La Zubia en nota de prensa este pasado miércoles.

La entrada hasta completar aforo será mediante invitación que se puede obtener en la página web de la Industrial Copera y con el código QR del cartel definitivo en las redes sociales del Ayuntamiento de La Zubia.

Fue la agencia de comunicación del compositor extremeño la que anunció el pasado 10 de diciembre su fallecimiento. "Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", indicaba Dromedario Records en un texto que calificó como "la nota más triste de nuestra vida".