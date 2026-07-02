Córdoba acoge la entrega de los Premios AJE Andalucía 26, que reconocen los proyectos empresariales más destacados

Gala de entrega de los Premios AJE Andalucía 26. - AJE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Andalucía ha celebrado este jueves en Córdoba la gala de entrega de los Premios AJE Andalucía 26, con los se han reconocido los proyectos empresariales y emprendedores más destacados de la región, en un acto que ha congregado a más de 300 asistentes, entre empresarios, autoridades y asociados, en la Pérgola de Mirabueno.

En este contexto, según ha informado AJE Andalucía en una nota, se han anunciado los dos ganadores de esta edición, enmarcada bajo el lema de 'Trayectorias e Iniciativas de Éxito', y que son My Top Tour, en la categoría de Trayectoria Empresarial, e Hidroinfiltrador, en la categoría de Iniciativa Emprendedora, ambos de origen granadino.

La entrega de premios ha estado presidida por el presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro; el alcalde de la ciudad, José María Bellido; el presidente de Iprodeco, Félix Romero; el director general de Fomento del Emprendimiento de la Junta de Andalucía, Francisco Javier González, y la presidenta de AJE Córdoba, Esther Capitán.

Además, ha estado respaldada por Eccuo, Grupo Sercolu y Grupo Corpodat SPM, como patronos de AJE Andalucía y ha contado con la financiación de Iprodeco, y de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y Eroski, así como con la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Banco Sabadell y Mundo Móvil Network.

My Top Tour, agencia de viajes granadina especializada en la gestión y venta de tickets, tours y experiencias culturales en más de 42 destinos en todo el mundo, ha sido seleccionada como ganadora en la categoría de Trayectoria Empresarial gracias a un importante crecimiento experimentado en los últimos años tanto en facturación como en generación de empleo. En 2025 alcanzó los 39,6 millones de euros y ya cuenta con más de 100 personas en su equipo.

Por su parte, Hidroinfiltrador es proyecto nacido en 2025 basado en una tecnología patentada que permite aprovechar al máximo el agua de lluvia y de riego en cultivos arbóreos y arbustivos, aumentado la producción agrícola y reduciendo el consumo de agua.

Ya ha generado siete empleos directos y más de diez indirectos y ha extendido su patente a países europeos, así como a EEUU, Australia, China, México, Ecuador y otros mercados. La empresa y el emprendimiento andaluz "Hoy no solo hemos premiado proyectos: hemos reconocido la actitud de una generación que emprende, consolida negocios y crea empleo en Andalucía.

Los Premios AJE Andalucía, según ha señalado el presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro, durante su discurso, "siguen siendo la mejor plataforma para decir alto y claro que el talento joven merece visibilidad y confianza".

Almagro ha subrayado que "detrás de cada candidatura hay riesgo, horas sin reloj y compromiso con esta tierra. Por eso pedimos algo muy sencillo a las instituciones", en concreto "reglas más justas y menos trabas". También "conciliación real para autónomos y empresarios, acceso a financiación y vivienda sin penalizar a quien emprende, además de una administración ágil", aclarando que no reclaman "privilegios, pero sí igualdad de oportunidades para que estos ejemplos de emprendimiento que reconocemos hoy se multipliquen mañana".

Los Premios AJE Andalucía 26 se han desarrollado en dos fases, la provincial, liderada por cada una de las ocho AJE andaluzas, y la regional. Este año se han presentado más de 120 candidaturas en la primera etapa, siendo las ganadoras por categoría y provincia, un total de 16, las que han competido en el posterior proceso regional.

La elección de los dos premiados ha corrido a cargo de un jurado independiente integrado por personalidades de reconocida trayectoria en el mundo empresarial, institucional y académico. Un impulso para los jóvenes empresarios Además del reconocimiento, las iniciativas galardonadas por AJE Andalucía serán apoyadas con un plan de comunicación que contribuirá a visibilizar sus proyectos.