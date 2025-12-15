Córdoba acoge los I Premios Talent Woman Andalucía 2025 para reconocer talento femenino en ciencia y tecnología

CÓRDOBA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural José Luis García-Palacios de Córdoba ha acogido este lunes la entrega de los I Premios Talent Woman Andalucía 2025, un reconocimiento al trabajo de siete mujeres y una asociación referentes en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento en Andalucía.

El acto ha sido inaugurado por el alcalde, José María Bellido, y clausurado por el director gerente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Raúl Jiménez, entidad que impulsa estos galardones junto con Talent Woman/Talent Land y el Ayuntamiento de la capital.

La ceremonia ha contado con la presencia de la directora general de Talent Land, Adriana Hermida, e la CEO de Talent Woman Spain, Inma Aragón, así como de representantes de los ayuntamientos de las premiadas y de instituciones académicas y científicas andaluzas.

Estos premios nacen con el objetivo de visibilizar el talento femenino andaluz en áreas Steam, impulsar vocaciones entre las nuevas generaciones y fortalecer un ecosistema innovador e inclusivo en el que la diversidad sea motor de transformación.

En esta primera edición de los Premios Talent Woman Andalucía se han otorgado reconocimientos en Ciencia marina y tecnologías ambientales a Carmen Garrido Pérez (Cádiz), catedrática y directora del Instituto Universitario de Investigación Marina (Inmar) de la Universidad de Cádiz (UCA), referente en ciencia marina y tecnologías ambientales con fuerte vocación de transferencia al territorio.

En Ingeniería, educación tecnológica y vocaciones Steam a Marta López Martos (Sevilla), ingeniera informática y docente, dedicada a la formación tecnológica y a la promoción de vocaciones Steam, especialmente entre niñas y jóvenes, mediante proyectos educativos y de divulgación.

En Tecnologías emergentes para la inclusión y el bienestar a María Jesús Garrido Sánchez (Sevilla), pionera en el uso de tecnologías emergentes, impulsora de un proyecto de realidad virtual orientado al desarrollo y aprendizaje infantil, que combina innovación social, accesibilidad y mejora de la calidad de vida.

En Microbiología y retos de salud global a Hikmate Abriouel Hayani (Jaén), catedrática de Microbiología de la Universidad de Jaén (UJA), con una reconocida trayectoria científica que conecta investigación básica y retos aplicados en microbiología y seguridad alimentaria.

En Salud pública, epidemiología e investigación clínica a María José Sánchez Pérez (Universidad de Granada/ibs.Granada), profesora e investigadora especializada en salud pública y epidemiología, con una extensa labor en proyectos de investigación clínica de alto impacto para la mejora de los sistemas sanitarios.

En Agroindustria, calidad alimentaria y territorio a Brígida Jiménez Herrera (Ifapa Cabra, Córdoba), directora del Centro Ifapa de Cabra, referente nacional en agroindustria y calidad alimentaria, especialmente en el ámbito del olivar y el aceite de oliva, donde ha impulsado la transferencia de conocimiento al sector y la sostenibilidad del medio rural.

En Innovación digital en industria creativa (ModaTech/RetailTech) a Raquel Pérez y Mariana Flink (Onversed, Málaga), cofundadoras de Onversed, iniciativa que impulsa la digitalización de procesos en moda y retail mediante prototipado virtual y experiencias digitales, acelerando el diseño, reduciendo costes y contribuyendo a una industria más eficiente y sostenible.

En Impulso al emprendimiento femenino Steam (inversión y ecosistema) a WA4STEAM, Asociación de mujeres business angels centrada en apoyar e invertir en proyectos Steam liderados por mujeres. Además de financiar iniciativas empresariales, aporta acompañamiento estratégico y visibilidad, actuando como palanca para el fortalecimiento del ecosistema emprendedor femenino.