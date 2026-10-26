Córdoba acogerá desde el día 27 la muestra '250 años. Españoles en el nacimiento de una nación'

Cartel de la exposición '250 años. Españoles en el nacimiento de una nación', que se podrá visitar en el Oratorio de San Felipe Neri. - SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición '250 años. Españoles en el nacimiento de una nación', que organiza el Instituto de Historia y Cultura Militar y que revisa el nacimiento de los Estados Unidos de América, llegará a Córdoba el próximo día 27 del presente mes de octubre, en concreto al Oratorio de San Felipe Neri, donde podrá visitarse hasta el próximo 10 de noviembre.

Según ha informado la Subdelegación de Defensa en Córdoba, esta muestra revisa la historia con documentos, recreaciones y piezas que muestran cómo la ayuda española fue decisiva para la independencia de los Estados Unidos en 1776, recordándolo ahora, 250 años después.

Este proyecto expositivo itinerante reivindica la intervención militar, diplomática y financiera de la Monarquía Hispánica en lo que los estadounidenses conocen como Revolución Americana, con un recorrido histórico de gran formato y vocación divulgativa.

La muestra, después de haber recorrido con éxito otras ciudades españolas, llega a Córdoba, donde podrá visitarse del 27 de octubre al 10 de noviembre en el espacio expositivo del Oratorio de San Felipe Neri, situado en calle San Felipe, 55, en pleno centro histórico de la capital cordobesa.

El horario de apertura será de 11,00 a 20,00 horas, todos los días, ofreciendo al público una amplia franja de visita para descubrir uno de los capítulos menos conocidos de la historia compartida entre España y Estados Unidos.

La muestra coincide con la conmemoración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de 1776 y pone el foco en un episodio todavía poco presente en el imaginario colectivo, el de la contribución española al triunfo de las 13 colonias frente al Imperio Británico.

Armamento, rutas estratégicas, apoyo económico, campañas en Florida y Luisiana y nombres como Bernardo de Gálvez, Luis de Unzaga, Francisco de Saavedra o Fernando de Leyba articulan un relato que conecta directamente la acción española con el nacimiento de la nación norteamericana.

La exposición, concebida para recalar en museos y centros culturales, reúne paneles gráficos de gran formato, vitrinas con reproducciones históricas, uniformes, mapas, audiovisuales y recursos didácticos, en una propuesta de unos 200 metros cuadrados que combina rigor historiográfico y lenguaje visual accesible para todos los públicos.

Más allá de la efeméride, la propuesta aspira a reabrir el debate histórico sobre la dimensión internacional de la independencia de Estados Unidos y sobre el peso real que tuvo España en la configuración geopolítica del siglo XVIII.

La muestra convierte así una efeméride global en una oportunidad para releer la historia compartida entre España y Estados Unidos y devolver al espacio público un legado frecuentemente relegado a los márgenes del relato oficial.