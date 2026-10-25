Córdoba celebra la XIX Marcha contra el Cáncer como llamamiento a reforzar la investigación

Día Mundial del Cáncer de Mama (imagen de archivo). - GOBIERNO DE ARAGÓN

CÓRDOBA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Córdoba ha celebrado este domingo la XIX Marcha contra el Cáncer, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con un llamamiento a reforzar los recursos destinados a la investigación, la prevención y la atención integral a pacientes y familiares, así como a implicar al conjunto de la sociedad y las administraciones en la lucha contra esta enfermedad.

La movilización, que ha reunido a ciudadanía, voluntarios, pacientes y representantes institucionales, ha servido para reivindicar el papel de la investigación como herramienta fundamental para aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

En una atención a los medios, la representante de la AECC, Auxiliadora Cabanás, ha destacado que cada paso y cada dorsal de la marcha representan "una batalla ganada" y ha defendido la importancia de que las personas que atraviesan un proceso oncológico cuenten con apoyo durante toda la enfermedad.

"Nadie que tenga un proceso patológico va a caminar solo, nunca va a estar en solitario", ha asegurado, antes de reclamar una investigación acorde con la movilización social para incrementar la supervivencia y alcanzar el objetivo de que en 2030 se sitúe en el 70 por ciento.

Cabanás ha incidido en que el cáncer constituye un problema sociosanitario que requiere una respuesta colectiva, al recordar que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres desarrollarán uno o más cánceres a lo largo de su vida.

Asimismo, ha pedido que los investigadores españoles dispongan de condiciones y recursos que les permitan equipararse a sus colegas europeos y ha subrayado que esta enfermedad "no afecta únicamente a una persona o a un órgano, sino también a las familias y al conjunto de la sociedad".

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha agradecido, en nombre de la ciudad, la labor que desarrolla la AECC durante todo el año y ha animado a la ciudadanía a sumarse a la marcha como gesto de respaldo a pacientes y familiares.

Bellido ha destacado especialmente el acompañamiento que presta la asociación a las personas afectadas y a sus entornos, así como su intervención ante situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, con iniciativas como los pisos y apartamentos para familiares de pacientes ingresados.

El regidor también ha puesto en valor la contribución de la entidad a la investigación y ha defendido la necesidad de seguir construyendo una Córdoba más saludable mediante el fomento de la actividad física, los espacios verdes, la reducción de la contaminación y una alimentación saludable.

MÁS RECURSOS PARA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Asimismo, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha aprovechado la convocatoria para reclamar una mayor sensibilidad institucional hacia el incremento de los fondos destinados a investigación e innovación.

"No se trata de venir aquí un día de marcha contra el cáncer en Córdoba, como se está haciendo en muchas capitales de España, sino que seamos sensibles, que estemos muy comprometidos", ha señalado.

Fuentes ha defendido que Córdoba aproveche sus capacidades científicas y sanitarias para convertirse también en un referente de investigación biomédica, al destacar el potencial de sus hospitales, su universidad y sus centros de investigación.

En este sentido, ha apostado por que la movilización sirva para impulsar una apuesta sostenida por el talento y para que los jóvenes investigadores puedan desarrollar sus carreras profesionales en su propia tierra.

Por otro lado, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha agradecido el trabajo de la AECC y de sus voluntarios, así como su capacidad para congregar a pacientes, ciudadanía y administraciones en torno a esta causa.

Molina ha coincidido en que la prevención y la investigación son dos pilares fundamentales en la lucha contra el cáncer y ha destacado medidas impulsadas por la Junta, como el acto único para agilizar la atención y la renovación de equipamientos sanitarios.

En concreto, ha aludido a la inversión de tres millones de euros aprobada para el Hospital Universitario Reina Sofía destinada a renovar el equipo PET-TAC, además de mencionar los programas de investigación desarrollados junto al Reina Sofía y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), con iniciativas que incorporan también inteligencia artificial.

El representante autonómico ha abogado finalmente por mantener la colaboración entre instituciones y sociedad para avanzar en la prevención, la investigación y la mejora de la atención a las personas con cáncer.