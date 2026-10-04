Córdoba cierra las movilizaciones andaluzas por la vivienda en un ambiente de "gran indignación y determinación"

Manifestantes por la vivienda en Córdoba con una pancarta de Stop Desahucios Córdoba. - STOP DESAHUCIOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de manifestantes cordobeses han mostrado "una gran indignación y una gran determinación" en el cierre del ciclo de movilizaciones y concentraciones andaluzas en solidaridad con el caso Maricarmen y en reacción a la caída de los dos reales decreto ley de vivienda.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Stop Desahucios Córdoba, Miguel Blázquez, ha asegurado que la marcha cordobesa ha sido "increíble", por las más de 8.00 personas --6.000 según la Policía Local-- que han clamado para "cambiar de rumbo" en materia de vivienda,.

En este sentido, Blázquez se ha mostrado convencido de que este ciclo andaluz y estatal de protestas por la situación de la vivienda se convertirá en un "hito" para que "de una vez por todas consigamos que la vivienda sea para vivir y no para especular".

De este modo, miles de cordobeses se han manifestado a las 19,00 horas tras el llamamiento de Stop Desahucios Córdoba y la plataforma Movimiento por la Vivienda de Córdoba en la Plaza de Costasol "ante la crisis de la vivienda y las insuficientes y tímidas reformas del Gobierno".

"Esto va a ser largo", ha advertido el portavoz de la plataforma, al tiempo de matizar que se sienten preparados para afrontar "la lucha" que supone "hacerle frente a fondos buitre, especuladores, rentitas y a toda la gente que desde el poder político le quiera hacer el juego a esta gentuza". "Vamos adelante y hasta donde toque", ha afirmado.

Por su parte, la portavoz del Movimiento por la Vivienda en Córdoba, Ana Baena, ha valorado como "muy importante" que los cordobeses exijan una "bajada drástica de los alquileres, el fin de todos y cada uno de los desahucios, la expropiación de todas las viviendas de fondos buitres y la prohibición del uso especulativo de la vivienda" para "poner la vivienda vacía al servicio de la población".

"Córdoba quizás no es tan grande como Madrid, Sevilla o Valencia, pero Córdoba es la segunda ciudad de Andalucía donde más ha subido el precio de los alquileres en el último año", ha advertido Baena, al tiempo de diagnosticar que Córdoba está "afectada por la turistificación" y por la "impasividad" de las instituciones, "que siguen día tras día intentando que la ciudad se llene más de extranjeros que de su propia población". "Si no tenemos casa, ocupamos las calles y las plazas", ha agregado.

De esta forma, Córdoba pone fin a una semana repleta de movilizaciones en todas las capitales andaluzas a excepción de Jaén, así como en Jerez de la Frontera (Cádiz). Almería fue la capital andaluza inmediatamente predecesora de Córdoba, donde el militante del Sindicato de Inquilinas de Almería, Javier Salvador, destacó la "gran acogida" de la concentración en la Puerta de Purchena, la cual "se ha visto desbordada", a las 11,00 horas de este domingo, 4 de octubre.

En declaraciones a Europa Press, el militante por los derechos de la vivienda ha concretado que Almería se ha sumado "al resto de movilizaciones que se han programado en el resto del Estado" y en Andalucía. Cabe recordar que la plataforma sindical, en los albores de su creación, ya impulsó una concentración en la capital almeriense por la vivienda. En relación, Salvador ha agradecido que la concentración efectuada este domingo "ha sido incluso mejor que la del martes pasado".

En cuanto al sábado, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cádiz, María Peñalver, definió como un "absoluto desborde" la asistencia a la manifestación de la capital. En declaraciones a Europa Press, la portavoz del sindicato ha agradecido la asistencia de 10.000 personas --3.500 según la Subdelegación del Gobierno a través de la FCSE-- que se han dejado "la voz y el cuerpo" para gritar desde la Plaza San Antonio hasta el Consistorio gaditano "al carajo el rentismo". "Han sido 10.000 personas las que han venido hoy gritando que las casas van a volver a ser para vivir y no para especular", ha apostillado Peñalver, al tiempo de asegurar que el "objetivo claro" es la huelga general.

De forma paralela, centenares de personas se han manifestado en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha declarado que "todas las casas tienen exclusivamente para que viva la gente". Sobre la caída de los decretos ley, el portavoz de la formación andalucista ha apostillado que ante el "secuestro" del Congreso por "rentistas y fondos buitre" sólo hay "una salida, la huelga general".

García ha considerado que "se ha desbordado" la situación de la vivienda y que ante ella "sólo hay dos posiciones, o el derecho a la vivienda o el derecho unos listos a forrarse con las casas", mientras que ha añadido que "nadie debería forrarse con un derecho humano fundamental que es el derecho a la vivienda". Además, en Huelva también se dieron cita centenares de asistentes, que reclamaron contra las leyes vigentes en materia de vivienda a las puertas de la subdelegación del Gobierno de la capital onubense.

Durante la tarde de la misma jornada, miles de malagueños --cerca de 8.000-- y granadinos --12.000 según los datos de la Subdelegación del Gobierno según las estimaciones de la Policía Nacional; 10.000 según la Policía Local-- clamaron por el derecho a una vivienda digna tras una mañana de protestas en Cádiz y Huelva.

"Si no tenemos casa, dormimos en la plaza", "Málaga no se vende" y "Es indecente. Gente sin casa, casas sin gente" han sido algunos de los lemas que han podido oírse en las calles granadinas y malagueñas en una jornada donde miles de españoles han mostrado su enfado por la caída de los dos decretos con los que el Gobierno intentó frenar desahucios como el de Maricarmen en Madrid.

Durante el viernes y abriendo el mencionado ciclo de movilizaciones, las calles de Sevilla acogieron a 15.000 manifestantes, según fuentes del Sindicato de Inquilinas de Sevilla. "Hoy el Congreso ha votado que sigan echando a la gente de sus casas, que siga habiendo desahucios. Ha votado en contra de que podamos hacer un proyecto de vida y desarrollar nuestra vida de forma digna. Solo nos queda manifestarnos y organizarnos hacia una huelga general", ha afirmado el portavoz del Sindicato de Inquilinas de Sevilla, Jaime Jover, en declaraciones a los medios.

Al grito de consignas como "Los invasores son los inversores" y portando carteles con mensajes como "La vivienda nos cuesta la vida" y "Casas para vivir, no para invertir", miles de personas recorrieron las calles del centro hispalense en una marcha que ha partido de Las Setas y ha pasado por Puerta de Osario, Menéndez Pelayo y San Fernando hasta llegar al Palacio de San Telmo.

LAS ACAMPADAS SIGUEN RESISTIENDO TRAS EL FIN DE SEMANA

Las movilizaciones andaluzas por la vivienda han ido asociadas, en algunos casos, con acampadas que han pernoctado en plazas céntricas de cada ciudad. En concreto, en Sevilla aún permanecen más de un centenar de tiendas de campaña situadas en las Setas de la Encarnación, tras una semana en la que, jornada tras jornada, han ido sumando nuevos militantes que han decidido pasar la noche en señal de protesta.

En Málaga, en torno a 125 tiendas de campaña amanecerán el próximo lunes, 5 de octubre, en la Plaza de la Constitución, tras acordarse así desde el lunes, 28 de septiembre. El Sindicato de Inquilinas de Málaga advirtió que el fin de la misma "se irá viendo sobre la marcha. Si seguimos aquí, lo decidiremos día tras día en asamblea".

Caso especial es el de Granada, cuyo asentamiento en el Palacio de Congresos se ha producido el sábado 3, siguiendo la estela de las dos citadas ciudades y de Cádiz, único caso que decidió levantar la acampada tras seis días pernoctando en la Plaza del Palillero.