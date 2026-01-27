Córdoba declara Emergencia 1, prohíbe actividades al aire libre y mantiene cerrados los parques

Peatones cruzan el puente de Triana en una jornada marcada por la lluvia y el viento, provocados por el paso de la borrasca Joseph. - Eduardo Briones - Europa Press

CÓRDOBA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha declarado el nivel de Emergencia 1 y ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), según el Plan de Emergencia Municipal y el Plan Local de Respuesta ante Fenómenos Meteorológicos, tras la alerta de nivel naranja. El Ayuntamiento mantiene el cierre de parques e instalaciones deportivas previsto para este martes y extiende este miércoles la prohibición de toda actividad al aire libre, incluso las autorizadas por el consistorio.

De manera preventiva y ante la subida a nivel amarillo del caudal del Guadalquivir a su paso por Córdoba, la Policía Local y Protección Civil continuarán vigilando los cauces de los arroyos y las zonas inundables de la ciudad y su periferia, según ha informado el Ayuntamiento.

Este martes por la tarde se ha precintado el acceso al entorno del molino de San Antonio y a la zona baja de la Calahorra como medida de prevención. Ante esta situación meteorológica, el Consistorio ha recomendado a los vecinos extremar las precauciones, mantener la vigilancia y evitar actividades al aire libre o cerca de las orillas del río.