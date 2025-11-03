Córdoba estrena una pionera Ruta Led por el centro para la seguridad de personas con baja visión

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al teniente de alcalde de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, y el presidente de la ONCE en Córdoba, Francisco Valderas, han informado este lunes sobre el proyecto de Ruta Led, que cuenta con suelo podotáctil, "referencia para personas con discapacidad visual severa", y se acompaña de iluminación LED, "pensado para personas con baja visión", para su seguridad al caminar, todo ello estrenado en Ronda de los Tejares y el Bulevar de Gran Capitán.

En la Esquina de Gran Capitán y Ronda de los Tejares, el regidor ha destacado que "no se ha encontrado nada con esta ambición ni parecido, que está destinado especialmente a las personas con baja capacidad visual". "No sólo personas con discapacidad, sino aquellos que tienen dificultades visuales", ha apuntado.

Además, ha comentado que "este es el centro neurálgico de la ciudad, el centro comercial, el centro administrativo, el centro también de ocio, por el que pasan miles de cordobeses a lo largo del año, especialmente en épocas que vienen pronto, como la Navidad, donde no sólo vienen más personas, sino que también hay más obstáculos, con la decoración y las atracciones".

Así, Bellido ha indicado que "se busca con esta combinación de suelo podotáctil y luces LED hacer unos itinerarios seguros y accesibles para todos, especialmente para los que padecemos de una baja capacidad visual", todo ello "con tecnología cordobesa al frente", ha elogiado.

Según ha resaltado Jordano, se trata de "uno de los proyectos más significativos en clave de accesibilidad universal" en la ciudad, "en el empeño por mejorar la calidad de vida". El edil ha detallado que es "un proyecto ambicioso" con 1.650 metros, siendo un itinerario cerrado, que incluye los pasos de peatones, dejados también a cota cero, para personas con silla de ruedas.

Además, se han reubicado algunas de las paradas de autobús, que cuentan con suelo potáctil específico para transporte colectivo, con color amarillo, y se ha puesto también iluminación LED en las paradas, que coincide con la zona de embarque y bajada de los pasajeros. La actuación ha tenido un coste total de 460.000 euros, la mayor parte para la iluminación LED. La ruta estará activa desde las 6,00 a las 10,00 horas y desde las 18,00 a las 2,00 horas.

APUESTA POR LA INCLUSIÓN

Y el director de la ONCE en Córdoba, Francisco Valderas, ha declarado que "el Ayuntamiento da otro paso más con seguridad para las personas que no vemos, no sólo para las personas ciegas totales, como puede ser la ruta podotáctil, sino también para quienes tenemos problemas de visión, de contraste, ayuda mucho a mantenernos, a avanzar con seguridad".

En palabras del director, "la calidad que tiene una ciudad se mide también por la inclusión y esto no deja ser otro paso más hacia una Córdoba más inclusiva".